羽球／戴資穎日本公開賽參戰 悠遊卡紀念套組明預購

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，確定參加下周登場的日本公開賽，長期合作的悠遊卡公司也將發行「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組，明天起開始預購。

戴資穎是台灣人心目中永遠的世界球后，她不畏失敗與充滿韌性的臨場反應，用球拍揮灑出一段一段的輝煌，巴黎演出的奧運「最後一舞」牽動全世界的球迷。悠遊卡長期與戴資穎合作，從東京奧運的「相信自己」套卡，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，套卡裡共有兩款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑。

戴資穎堅持到底悠遊卡明天起開放預購。圖／悠遊卡公司提供

「戴資穎堅持到底悠遊卡」每套售價420元，明天起到18日23點59分可在7-11 ibon機台、全家FamiPort機台及博客來悠遊卡旗艦館預購，限時不限量。

小戴的選手生涯將在今年賽季劃下句點，東京公開賽將是巴黎奧運後下一站，賽事將從20日進行到25日，世界排名第4的小戴名列頭號種子，首輪將碰世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha）。