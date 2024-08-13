2024美利達盃單車嘉年華13日中午開始報名 早鳥抽湖畔住宿好禮

回應眾多車友的期盼，將於今年12月14日(星期六)舉行的2024(第22屆)<美利達盃單車嘉年華>活動，再度於風景最美的日月潭地區盛大舉行，活動報名即將於8/13(星期二)中午12：00正式開始，名額僅限2500名。早鳥報名者，只要於8/15(四)前完成繳費就有機會抽中位在湖畔的日月潭大淶閣飯店住宿券喔！

今年的美利達盃會場位在日月潭向山遊客中心，2選1的活動騎乘路線除了適合休閒騎的環繞日月潭29公里逍遙遊之外，還有為實力派車友精心規劃的挑戰路線，騎乘距離總長85K、總爬升1128米，強度比去年略增。挑戰路線除了部分環潭之外，從集集往水里的路段將首度騎行沿著半山腰邁進的投54景觀路線，值得有經驗、體能充沛的實力派車友報名。

大會推出高CP值報名禮，包含價值超過1200元的精美側背包以及質感紀念T，女性參加者更可獲得專屬完賽獎牌！報名即回本！不僅路線的改動及高CP值的贈品，美利達盃的另一亮點就是自行車產業嘉年華，今年同樣廣邀全台知名單車零組件廠商如：SHIMANO、SRAM、瑪吉斯…等，超過20家廠商共襄盛舉，為車友們提供豐富的好禮與活動，讓參加者們騎得盡興在會場也能「玩到瘋」。

本活動報名將從8月13日（星期二)中午12：00開始報名，限網路報名，考量日月潭活動會場的空間及賽道安全性，報名限額2,500人，額滿截止。更多詳情請參閱美利達自行車網站或搜尋『2024美利達盃單車嘉年華』。活動洽詢服務專線:02-8772-1035（中華民國健康運動銀行促進協會）。

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