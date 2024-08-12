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高球／第11屆台灣青少年公開賽-百辰創新資格賽 鄭新洋71桿闖進正賽

聯合報／ 即時報導
圖／台灣青少年公開賽提供
圖／台灣青少年公開賽提供

第11屆「台灣青少年公開賽」--百辰創新( Taiwan Junior Open)，12日率先由資格賽點燃戰火，首次參賽的前淡水球場培訓選手鄭新洋一鳴驚人，締造全場唯一紅字71（-1）桿，在男子A組奪得第一，領銜各組冠軍選手等59人闖進14日起展開的正賽。

雖然第一次在美麗華球場出賽，鄭新洋賽前功課早已作足，宛如識途老馬。「我把資格賽當練習賽打，效果不錯，美麗華球場開球很重要，只要上球道，就很好接桿。」鄭新洋保守出擊，大都拿小一號的球桿開球，避免打歪，只有四個五桿洞以一號木開球，其他大都用鐵桿，上球道率和上果嶺率極高。

切桿穩定，也是打紅字的好幫手。鄭新洋說，有7個洞沒有Par On，靠一切一推救了5個Par，另外也有2個五桿洞，靠一切一推抓鳥。「五桿洞打得特別順手，我抓的5隻小鳥中力有3隻來自五桿洞。」在資格賽其他各組獲得第一的選手還包括男子：B組龔淮廉、C組蕭琮耀、D組顏誠希、E組許凱硯，女子：A組楊淳茜、B組蔡沁玲、C組陳逸家、D組張芮綺、E組江秀貞。

賽事主辦單位台灣高爾夫學院TIGA總監翁士棻表示，今年「台灣青少年公開賽」資格賽共有創紀錄的120人參賽，60人晉級，其中女子C組僅錄取4人，淘汰8人，與第四名同桿、排名第五的陳恩語礙於規定無法晉級最可惜。「我們未來將擴大舉辦或將賽事的觸角伸向中、南部，提供國內選手及家長更多機會與國際選手交流，一直是台灣青少年公開賽舉辦的初衷。」

按規定，國際選手可直接進入正賽，與我國選手形成跨國對抗，增加比賽的可看性。我國選手除資格賽晉級的60人外，還包括去年各組前五名，及今年3月全國小學隊際錦標賽各組前10名。正賽將於14至16日在美麗華球場舉行，敬請球迷把握機會。

人數最多、超過20人的泰國隊12日大軍壓境，由台灣高爾夫學院代表親自接機，印度兵團11人則提早於11日抵達，13日選手將全部報到完畢。

為了與時俱進，今年「台灣青少年公開賽」--百辰創新，也有不少創舉，包括標榜綠能概念，主辦單位不再提供寶特瓶裝水，選手、家長及觀眾得自備水瓶，取水飲用。

圖／台灣青少年公開賽提供
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