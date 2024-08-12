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巴黎奧運／富邦金控頒發激勵獎金支持郭婞淳 持續助攻台灣體育

聯合報／ 即時報導
富邦長期支持的巴黎奧運國手、高球一哥潘政琮，本次征戰奧運也展現堅強實力。圖／富邦金控提供
富邦長期支持的巴黎奧運國手、高球一哥潘政琮，本次征戰奧運也展現堅強實力。圖／富邦金控提供

2024巴黎奧運於8月11日順利落幕，中華代表團選手的優異表現振奮人心。舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續三屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金控今天也宣布頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳，獎勵她不斷挑戰自我的精神，富邦金控也將持續扮演選手們最強力後盾，以「正向力量 成就可能™」的品牌精神支持選手們續創佳績。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起贊助郭婞淳，本屆奧運賽事婞淳雖帶傷應戰，但過程中她也以正向意志全力面對挑戰，最後為台灣在舉重女子59公斤級奪下銅牌，成為台灣首位連三屆奧運奪牌的運動員，奮戰精神令人動容。富邦金控發放2.5萬美元作為婞淳奪牌的激勵獎金，希望持續支持婞淳征戰世界體壇。

2024年上半年富邦金控贊助13位職業及業餘選手，贊助金及激勵獎金總計已發放約台幣1300萬元，具體落實企業支持台灣體育的決心。

郭婞淳表示，東京奧運後迷惘兩年多的時間才回到訓練正軌，後來又經歷腰傷，在不斷調整與治療下才慢慢恢復。她也回憶最後的奮力一舉，挺舉開137公斤，雖然最後沒能成功舉起，但就她的近況而言能翻起來已經很不錯，雖然覺得很可惜，但能拿到銅牌還是很開心。

另一位富邦長期支持的巴黎奧運國手、高球一哥潘政琮，本次征戰奧運也展現堅強實力，在8月1至8月4日的高球項目中以低於標準8桿、276桿並列第18名完成本次奧運賽事。而巴黎奧運結束賽事的隔周小潘亦馬不停蹄飛往美國進行美巡賽事，為個人成績及台灣高球選手國際能見度持續努力。

潘政琮則表示，這次是他第三次代表中華隊參加奧運，非常榮幸可以為國家、為自己站上這個世界的舞台，他分享，這次參賽奧運與之前的兩次最大的差別是球迷特別多。

小潘也表示自己已經盡了全力，他說明，在這次算是蠻困難的球場自己打出了一些好的成績，雖然也錯失了一些機會但都有把自己放在好的位置，加上這次的選手陣容相較上一次的東京奧運也更強大，除了對自己這次的表現感到滿意，獲得的成績也為此次賽事畫下美好的句點。

此次巴黎奧運，富邦金控也特別結合科技推出AI應援活動，號召民眾一起為選手加油，隨著巴黎奧運結束選手們也將紛紛展開新的賽程，富邦金控也將持續作選手們的堅強後盾。

舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續三屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金控宣布頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳。圖／富邦金控提供
舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續三屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金控宣布頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳。圖／富邦金控提供

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潘政琮 舉重 郭婞淳

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