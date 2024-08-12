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奧運／運彩賽事銷售逾14億 台灣選手這場破6千萬投注

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。記者黃仲明／攝影
王齊麟（右）與李洋（左）一起秀出奧運金牌。記者黃仲明／攝影

2024巴黎奧運台灣時間今天凌晨閉幕，台灣英雄勇奪2金、5銅，金牌數追平最佳成績，7面獎牌也寫次佳紀錄，好表現也帶動台灣運彩銷售，超過14億是歷屆奧運投注次佳金額，羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋的雙打金牌戰就有超過6千萬投注額，創下台灣選手最高。

本屆奧運台灣運彩提供多項賽事投注，今天公布銷售資訊，銷售前3名的運動以足球銷售5.1億最高、籃球3.6億次之、羽球2億第三；台灣選手參賽的項目以羽球「麟洋配」雙打金牌戰銷售6600萬最高。

配合中華代表團出征花都，台灣運彩也推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，活動將在8月14日截止，不限投注通路，單筆、單張投注滿1千元，會自動獲得一次抽獎機會，若投注金額滿2000元，就會得2次抽獎機會，以此類推。

台灣運彩呼籲民眾把握最後兩日加入抽獎行列，活動結束後預計抽出2名100萬及5名20萬現金得主，以及6組幸運兒獲得日本關西4天3夜豪華遊。相關投注玩法及抽獎活動辦法可上台灣運彩官網查詢。

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2024巴黎奧運 羽球 麟洋配

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