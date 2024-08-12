快訊

京華城弊案！前北市副市長彭振聲涉瀆職遭限制出境、出海、限制住居

大學分發入學15日放榜 一類組有望「撿漏」部分前端科系

成大鳥群集體撞窗死亡！ 專家：可能吃發酵果實「酒醉」釀憾事

拳擊奧運／林郁婷無端捲性別風波 教育部長說話了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
教育部長鄭英耀（左）今到屏東縣潮昇國小，了解學校推動夏日樂學情況，縣長周春米（右）陪同。記者劉星君／攝影
教育部長鄭英耀（左）今到屏東縣潮昇國小，了解學校推動夏日樂學情況，縣長周春米（右）陪同。記者劉星君／攝影

巴黎奧運落幕，我國女子拳擊好手林郁婷奧運摘金，對無端捲入性別爭議風波，教育部長鄭英耀今說，對於IBA國際拳總不實指控，體育署第一時間在巴黎委託律師提出警告。林郁婷13日凱旋歸國，後續會尊重其意願，再採取必要的法律措施。鄭英耀也說，IBA的不實指控，看到用政治、甚至可能來自對岸的干擾。

教育部長鄭英耀今到屏東參訪暑假夏日樂學推行情況，會後接受媒體聯訪，被問到奧運選手表現、與拳擊好手林郁婷無端捲入性別風波，教育部的作為。

對於拳擊好手林郁婷捲入性別風波。鄭英耀說，於IBA（國際拳擊總會）上次對郁婷所做、上次銅牌追回，我們提出抗議，但IBA沒有任何回應。這次看到郁婷，是台灣非常美麗的女兒，在運動競技上，把所有努力，克服困難獲金牌。場外的心理素質，面臨困難、挑戰，甚至網路、國際霸凌，都能挺住，令人敬佩。

鄭英耀說，IBA提出不實指控，體育署第一時間巴黎委託律師提出警告。奧運會也說明，所有參加巴黎奧運選手資格都是符合規定。

鄭英耀說，至於IBA不實指控，企圖干擾郁婷競技，是看到郁婷的實力，做許多無謂干擾，甚至做一些台灣與中國的不當連結，其實相當程度看到IBA，用政治、甚至不排斥來自對岸可能干擾。俄羅斯的委員怎麼會在記者會，提出台灣是中國一部分，這是令人匪夷所思。對於IBA相關委員的言論，令人遺憾。

鄭英耀說，教育部會當林郁婷的後盾，鈺婷13日回國，當時沒有更直接提出對IBA的控訴，是因為尊重郁婷，郁婷非常有韌性，清楚這些干擾，也希望能更專注運動場努力，等她回來尊重其意願，再採取所有必要法律措施。

鄭英耀說，奧運國手們他們都是台灣英雄、台灣之光，運動選手在四年一次奧運舞台，每個人窮盡所能，用盡所學，在舞台中做障礙突破，或自我挑戰追求，不願意在運動場上留下遺憾，做最大努力，迎接挑戰，不僅是運動場挑戰，也對面場地外許多偶爾干擾，不管如何，他們走過來，全力以赴，努力表現令人引以為傲。

鄭英耀說，這次巴黎奧運的選手們在奧運表現振奮人心，鼓舞所有台灣人民，也同時讓世界看到台灣就是那樣精彩，面對任何挑戰困境，我們勇於接受挑戰，克服困難，最後迎接勝利，台灣英雄、台灣之光。

教育部長鄭英耀（中）今到屏東縣潮昇國小，了解學校推動夏日樂學情況，縣長周春米（右）、立委徐富癸（左），會後接受媒體聯訪。記者劉星君／攝影
教育部長鄭英耀（中）今到屏東縣潮昇國小，了解學校推動夏日樂學情況，縣長周春米（右）、立委徐富癸（左），會後接受媒體聯訪。記者劉星君／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

拳擊 林郁婷 體育署

延伸閱讀

影／林郁婷奪金 蔣萬安：與有榮焉

實力證明自己超感動...蔣萬安邀林郁婷：周五來時尚派對

慶祝「台灣的女兒」林郁婷勇奪首面奧運拳擊金牌！築間集團免費送500元抵用券

奧運拳擊／曬合照祝賀林郁婷奪金 菲律賓勁敵：她生來是女性

相關新聞

巴黎文化奧運台灣館 妮妃雅壓軸秀 見證林郁婷奪金

巴黎文化奧運台灣館在法國時間十日晚上落幕，就在變裝皇后妮妃雅進行最後一場表演「寶島富麗秀」的最後一段演出前，林郁婷剛好拿...

星期評論／加碼獎勵選手 不如端出務實體育政策

過去2周，熬夜看巴黎奧運成全民運動，全國上下沉浸在奪牌喜悅時，縣市長相繼喊出提高奪牌獎勵金，要讓選手有感，已成各縣市「軍...

拳擊奧運／林郁婷無端捲性別風波 教育部長說話了

巴黎奧運落幕，我國女子拳擊好手林郁婷奧運摘金，對無端捲入性別爭議風波，教育部長鄭英耀今說，對於IBA國際拳總不實指控，體...

奧運／我國2金平歷屆最佳 體育署署長點名無名英雄

第33屆巴黎奧運台灣時間今天凌晨3點舉行閉幕典禮，我國代表團由「金牌拳后」林郁婷及「最速男」楊俊瀚掌旗，教練及選手共18...

【重磅快評】巴黎奧運落幕省思：政治、性平、禁藥與雙標

經過半個多月激烈競技，巴黎奧運終落下帷幕，與中國大陸同拿四十金的美國，因總獎牌總數勝出奪得榜首，中華代表團則拿下兩金五銅...

擊劍／2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站 台灣選手再收穫1金1銀2銅

2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站於圓滿落幕，今天的比賽包括男子軍刀組和女子鈍劍組的對決，台灣選手余品叡表現出色，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。