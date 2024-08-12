拳擊奧運／林郁婷無端捲性別風波 教育部長說話了

巴黎奧運落幕，我國女子拳擊好手林郁婷奧運摘金，對無端捲入性別爭議風波，教育部長鄭英耀今說，對於IBA國際拳總不實指控，體育署第一時間在巴黎委託律師提出警告。林郁婷13日凱旋歸國，後續會尊重其意願，再採取必要的法律措施。鄭英耀也說，IBA的不實指控，看到用政治、甚至可能來自對岸的干擾。

教育部長鄭英耀今到屏東參訪暑假夏日樂學推行情況，會後接受媒體聯訪，被問到奧運選手表現、與拳擊好手林郁婷無端捲入性別風波，教育部的作為。

對於拳擊好手林郁婷捲入性別風波。鄭英耀說，於IBA（國際拳擊總會）上次對郁婷所做、上次銅牌追回，我們提出抗議，但IBA沒有任何回應。這次看到郁婷，是台灣非常美麗的女兒，在運動競技上，把所有努力，克服困難獲金牌。場外的心理素質，面臨困難、挑戰，甚至網路、國際霸凌，都能挺住，令人敬佩。

鄭英耀說，IBA提出不實指控，體育署第一時間巴黎委託律師提出警告。奧運會也說明，所有參加巴黎奧運選手資格都是符合規定。

鄭英耀說，至於IBA不實指控，企圖干擾郁婷競技，是看到郁婷的實力，做許多無謂干擾，甚至做一些台灣與中國的不當連結，其實相當程度看到IBA，用政治、甚至不排斥來自對岸可能干擾。俄羅斯的委員怎麼會在記者會，提出台灣是中國一部分，這是令人匪夷所思。對於IBA相關委員的言論，令人遺憾。

鄭英耀說，教育部會當林郁婷的後盾，鈺婷13日回國，當時沒有更直接提出對IBA的控訴，是因為尊重郁婷，郁婷非常有韌性，清楚這些干擾，也希望能更專注運動場努力，等她回來尊重其意願，再採取所有必要法律措施。

鄭英耀說，奧運國手們他們都是台灣英雄、台灣之光，運動選手在四年一次奧運舞台，每個人窮盡所能，用盡所學，在舞台中做障礙突破，或自我挑戰追求，不願意在運動場上留下遺憾，做最大努力，迎接挑戰，不僅是運動場挑戰，也對面場地外許多偶爾干擾，不管如何，他們走過來，全力以赴，努力表現令人引以為傲。