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奧運／我國2金平歷屆最佳 體育署署長點名無名英雄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗官楊俊瀚（右）、林郁婷（左）進場。記者季相儒／攝影
巴黎奧運閉幕式中華隊掌旗官楊俊瀚（右）、林郁婷（左）進場。記者季相儒／攝影

第33屆巴黎奧運台灣時間今天凌晨3點舉行閉幕典禮，我國代表團由「金牌拳后」林郁婷及「最速男」楊俊瀚掌旗，教練及選手共18人參與盛會，教育部體育署署長鄭世忠也出席觀禮，並肯定從選手、教練團國訓中心、運科中心、中華奧會等單位一同的努力，打造出追平歷屆的2金成績。

中華代表團巴黎奧運獲得2金、5銅，金牌數追平雅典奧運與東京奧運，並列參賽最多，總共7面獎牌僅次於東奧的12面，刷新次佳紀錄。

「希望國人給予所有參賽選手最大的肯定與鼓勵。」鄭世忠強調，這一路走來，教育部體育署與教練團、國訓中心、運科中心、中華奧會等單位，一起做了很多的努力，在選手的心靈照顧及選手的備戰需求上，包括中繼站的設置，都是史無前例的完備，「巴黎奧運跟歷屆的奧運很不一樣，這一次有許許多多跨部會的合作，展現了小而堅韌的團隊合作成果，尤其這次駐法代表處給予很大的支持，讓代表團雖然在異鄉，但卻有毫無保留的、親如家人的支援力道，非常非常地成功和感謝。」

巴黎奧運閉幕典禮在法蘭西體育場舉行，我國代表團由短跑好手楊俊瀚與拳擊好手林郁婷分別擔任男、女掌旗官，帶領代表團昂揚進場，參與選手包括拳擊隊陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、教練曾自強、柯文明、劉宗泰，桌球隊鄭怡靜與教練鄭佳奇，霹靂舞隊孫振與教練蘇志鵬，以及田徑隊彭名揚、教練曾孝生與蔡易達。

鄭世忠表示，選手們相當的認真、相當的努力，表現非常的傑出，他回憶本屆奧運一開始獎牌尚未開張，國人非常地擔心，他說：「當時我就跟大家說，要相信我們自己的選手，果然我們強項都在後面陸續有精彩表現，一一開出獎牌。」

教育部體育署國光獎助學金預計發出1億1千9百萬，鼓勵選手的精采表現。

回顧我國代表團本屆成績，李洋與王齊麟在不被看好的情況下，一路過關斬將，成為奧運史上第一組衛冕羽球男雙的選手；林郁婷則是在背負許多外界惡意言論的壓力下，步步走上奧運頒獎台的殿堂，更帶動拳擊隊一舉拿下1金、2銅，追平我國各屆單一運動種類代表隊最佳3面獎牌的表現。

我國體操好手唐嘉鴻克服去年年初嚴重傷勢，在本屆奧運單槓賽事，儘管未能完美呈現套路，但他不放棄的精神，在掉槓後仍專注將套路完成，最終也帶回一面銅牌；射擊則由李孟遠為臺灣射出歷史篇章，他在男子定向飛靶射下一面銅牌，也是台灣射擊選手第一次在奧運拿下獎牌。

「舉重女神」郭婞淳則再度為臺灣舉起感動，全身早已大小傷勢，但她不斷挑戰自我，尤其挺舉第三次試舉挑戰金牌決心不變，更是感動全體國人，雖然最終拿下銅牌，未能衛冕成功，但奮力表現感動人心。

經過半個多月激烈競技，巴黎奧運落幕，圖為閉幕式中華隊進場。記者季相儒／攝影
經過半個多月激烈競技，巴黎奧運落幕，圖為閉幕式中華隊進場。記者季相儒／攝影

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拳擊 林郁婷 體育署

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