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奧運籃球／俄國被囚禁3個月 美中鋒奪金飆淚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

當美國國旗在雅高體育館冉冉升起，美國女籃中鋒格林娜（Brittney Griner）的眼眶隨著美國國歌的播放漸漸蓄滿淚水，激動情緒不只是收穫生涯第3面金牌，更是2022年被俄羅斯囚禁3個月後的第一次奧運，對她來說彌足珍貴。

206公分的格林娜目前33歲，2022年8月她赴俄羅斯打球，被控持有、走私含大麻油電子菸匣，遭到判刑9年，囚禁3個月後，才在12月初在換囚行動中獲釋。

巴黎奧運3度穿上美國隊戰袍，格林娜壓軸金牌戰貢獻4分、2籃板，助隊驚險以67：66擊敗地主法國隊，締造8連霸外更寫下1992年開始的跨季61連勝，格林娜的心情也格外不同。

「我的情緒無所不在，這對我來說意義帶重大了。我的家人不覺得我能在這，就像我之前所說，能在這且為我的國家贏得金牌，代表為我奮鬥的國家，甚至站在這裡，這面金牌會佔據很特別的位置。」格林娜說。

從俄羅斯回到美國的格林娜，今年夏天隨美國到英格蘭打表演賽是她近2年首度出國，到法國的近3周更是她獲釋後第一趟旅程。

格林娜透露，釋放後第一次搭火車的感受有點難熬，「上一次我在海外的火車上，是一台囚犯列車，所以有點難受。但除此之外，我的隊友都在這，我的家人和太太也在這裡，所以我有很棒的支持系統。」

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格林 羅斯

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