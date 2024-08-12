快訊

出家門被堵問假帳疑雲！柯文哲怒嗆記者壞習慣「這樣我會發脾氣」

鍾小平提告柯文哲等5人涉政治獻金法 北檢今主動分他案偵辦

發文祝福李洋29歲生日 王齊麟：退役後放輕鬆點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運／水門禮預備！金牌選手明凱旋 觀景台提前開放

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
為迎接巴黎奧運拳擊代表隊回國，機場公司將在班機抵達時以水門禮迎接。記者黃仲明／攝影
為迎接巴黎奧運拳擊代表隊回國，機場公司將在班機抵達時以水門禮迎接。記者黃仲明／攝影

隨著閉幕典禮今天凌晨進行，2024年巴黎奧運正式落幕，創下隊史最佳1金2銅的中華拳擊隊將於明天凱旋，和田徑隊及桌球隊一同返抵國門，屆時將比照羽球黃金男雙「麟洋配」回台時，以高規格「水門禮」儀式迎接金牌選手歸國，桃園機場也將提早到6點開放，方便民眾拍攝。

中華代表團選手在結束巴黎奧運賽程後陸續返國，最晚結束賽程的拳擊隊在林郁婷打下女子57公斤級金牌後，以1金、2銅成今年表現最亮眼的代表隊，不畏性別歧視風波奪金的「台灣拳后」林郁婷也成代表團閉幕式掌旗官，再一次「讓世界看見台灣」。

2024巴黎奧運賽程落幕，法國時間11日晚間盛大舉行閉幕式，台灣拳擊女將林郁婷（中藍衣左）與田徑好手楊俊瀚（中藍衣右）掌旗入場，兩人輪流持中華奧會會旗開心遊行。圖中央社提供
2024巴黎奧運賽程落幕，法國時間11日晚間盛大舉行閉幕式，台灣拳擊女將林郁婷（中藍衣左）與田徑好手楊俊瀚（中藍衣右）掌旗入場，兩人輪流持中華奧會會旗開心遊行。圖中央社提供

巴黎奧運共有206支團隊參賽，中華代表團巴黎奧運共奪下2金5銅，獎牌榜名列35名，除林郁婷打下拳擊隊隊史首金，「吳琴戰隊」的吳詩儀和陳念琴都摘下銅牌，同樣寫下生涯新頁。

拳擊隊6名選手吳詩儀、林郁婷、陳念琴、黃筱雯、甘家葳和賴主恩明天將一起返國，田徑隊的彭名揚和楊俊瀚，以及桌球隊「一姊」鄭怡靜也將和團長、中華奧會主席林鴻道搭乘長榮航空BR88航班回台，預定早上7點10分抵達。

桃機觀景台原本開放時間從早上6點半開始，為讓民眾一睹「水門禮」迎接儀式，明天早上將提早到6點開放。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

拳擊 林郁婷 田徑

延伸閱讀

賴總統心繫每位選手 遠洋視訊林郁婷、陳念琴

奧運拳擊／摘下金牌 林郁婷：一覺醒來仍覺不可思議

奧運拳擊／林郁婷獲頒總統賀電 笑稱會當傳家寶好好收藏

奧運拳擊／林郁婷奪金遭前網壇傳奇「女金剛」攻擊 引發眾怒

相關新聞

巴黎文化奧運台灣館 妮妃雅壓軸秀 見證林郁婷奪金

巴黎文化奧運台灣館在法國時間十日晚上落幕，就在變裝皇后妮妃雅進行最後一場表演「寶島富麗秀」的最後一段演出前，林郁婷剛好拿...

星期評論／加碼獎勵選手 不如端出務實體育政策

過去2周，熬夜看巴黎奧運成全民運動，全國上下沉浸在奪牌喜悅時，縣市長相繼喊出提高奪牌獎勵金，要讓選手有感，已成各縣市「軍...

奧運籃球／俄國被囚禁3個月 美中鋒奪金飆淚

當美國國旗在雅高體育館冉冉升起，美國女籃中鋒格林娜（Brittney Griner）的眼眶隨著美國國歌的播放漸漸蓄滿淚水...

奧運／水門禮預備！金牌選手明凱旋 觀景台提前開放

隨著閉幕典禮今天凌晨進行，2024年巴黎奧運正式落幕，創下隊史最佳1金2銅的中華拳擊隊將於明天凱旋，和田徑隊及桌球隊一同...

【重磅快評】巴黎奧運落幕省思：政治、性平、禁藥與雙標

經過半個多月激烈競技，巴黎奧運終落下帷幕，與中國大陸同拿四十金的美國，因總獎牌總數勝出奪得榜首，中華代表團則拿下兩金五銅...

擊劍／2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站 台灣選手再收穫1金1銀2銅

2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站於圓滿落幕，今天的比賽包括男子軍刀組和女子鈍劍組的對決，台灣選手余品叡表現出色，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。