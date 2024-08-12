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奧運／水門禮預備！金牌選手明凱旋 觀景台提前開放
隨著閉幕典禮今天凌晨進行，2024年巴黎奧運正式落幕，創下隊史最佳1金2銅的中華拳擊隊將於明天凱旋，和田徑隊及桌球隊一同返抵國門，屆時將比照羽球黃金男雙「麟洋配」回台時，以高規格「水門禮」儀式迎接金牌選手歸國，桃園機場也將提早到6點開放，方便民眾拍攝。
中華代表團選手在結束巴黎奧運賽程後陸續返國，最晚結束賽程的拳擊隊在林郁婷打下女子57公斤級金牌後，以1金、2銅成今年表現最亮眼的代表隊，不畏性別歧視風波奪金的「台灣拳后」林郁婷也成代表團閉幕式掌旗官，再一次「讓世界看見台灣」。
巴黎奧運共有206支團隊參賽，中華代表團巴黎奧運共奪下2金5銅，獎牌榜名列35名，除林郁婷打下拳擊隊隊史首金，「吳琴戰隊」的吳詩儀和陳念琴都摘下銅牌，同樣寫下生涯新頁。
拳擊隊6名選手吳詩儀、林郁婷、陳念琴、黃筱雯、甘家葳和賴主恩明天將一起返國，田徑隊的彭名揚和楊俊瀚，以及桌球隊「一姊」鄭怡靜也將和團長、中華奧會主席林鴻道搭乘長榮航空BR88航班回台，預定早上7點10分抵達。
桃機觀景台原本開放時間從早上6點半開始，為讓民眾一睹「水門禮」迎接儀式，明天早上將提早到6點開放。
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