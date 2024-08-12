快訊

離開29分鐘害漸凍症老翁缺氧喪命 看護要賠726萬元

爭議全壘打！中職聯盟認吉力吉撈滿貫砲是誤判 深夜發公告對「小房間」開罰

「國民女友」羅嘉翎返台 傷癒後將調升量級重新出發

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。記者黃仲明／攝影
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。記者黃仲明／攝影

中華代表隊跆拳道「國民女友」羅嘉翎舉重選手陳玟卉、方莞靈，以及田徑隊選手林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。選手下機後受到熱烈歡迎，羅嘉翎父母、立委洪孟楷也到場接機並獻花。羅嘉翎爸爸也鼓勵她，冠軍只有一個之後還有機會，年紀還小先把傷勢養好，歸零再出發。

跆拳道「國民女友」羅嘉翎因為左腳骨裂傷勢，去年底開始就無法進行實戰，復出的首場正式比賽就是巴黎奧運。受傷勢影響，羅嘉翎在女子57公斤級賽事於16強賽以0：2敗北。羅嘉翎表示，目前會先把傷勢調養好；教練劉聰達則說羅嘉翎一直在長高，身體也越來越壯，一直控制體重對她身體不好；因為她的積分是在57公斤，所以奧運前無法調升量級，奧運後會調升，亞錦賽的話參加62公斤級，奧運則是挑戰67公斤級。

中華舉重隊女將陳玟卉在巴黎奧運女子舉重71公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤排名第6，無緣站上頒獎台。陳玟卉覺得這次很感動的是，在巴黎聽到很多台灣人加油，覺得就像在台灣比賽。此外，陳玟卉也提到從某次資格賽開始跟方莞靈配合備戰，自此搭配就能得到好成績「她就像是我的乖乖跟定心丸」。

「舉重精靈」方莞靈帶傷出賽女子49公斤級賽事，仍以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤拿下第六名，並在抓舉、總和雙破全國紀錄。她受訪時表示目前會先修養，準備接下來的亞運，也希望下一屆奧運仍能出賽，並且站上頒獎台領獎。

中華田徑隊選手林昱堂參加巴黎奧運田徑男子跳遠資格賽，他是近12年首位在奧運跳遠賽亮相的台灣選手，可惜在資格賽中3次試跳後，最佳成績7公尺70，在30名選手中排名22，未能晉級決賽。他受訪時表示因有傷勢在身，跟治療師討論後決定以身體的狀態去比賽，因為還年輕所以不要硬撐弄壞身體，四年後再重新開始。

本次載運選手往返巴黎的長榮航空地勤人員，也在候機室外手持寫有「我們TEAM 我們挺」的布條迎接選手入境，並高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，手持加油手板、布條並高喊口號，歡迎奧運選手們回家。

陳玟卉(左)提到跟方莞靈配合備戰都有得到好成績「她就像是我的乖乖跟定心丸」。記者黃仲明／攝影
陳玟卉(左)提到跟方莞靈配合備戰都有得到好成績「她就像是我的乖乖跟定心丸」。記者黃仲明／攝影
林昱堂說本次出賽有傷勢在身，不希望硬撐弄壞身體，四年後再重新開始。記者黃仲明/攝影
林昱堂說本次出賽有傷勢在身，不希望硬撐弄壞身體，四年後再重新開始。記者黃仲明/攝影
方莞靈說，希望四年後可以站上頒獎台領獎。記者黃仲明/攝影
方莞靈說，希望四年後可以站上頒獎台領獎。記者黃仲明/攝影
羅嘉翎爸爸(右二)鼓勵她，未來還有機會，先把傷勢養好，歸零再出發。記者黃仲明/攝影
羅嘉翎爸爸(右二)鼓勵她，未來還有機會，先把傷勢養好，歸零再出發。記者黃仲明/攝影
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。昇恆昌免稅店員工組成歡迎團於候機室外接機。記者黃仲明/攝影
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。昇恆昌免稅店員工組成歡迎團於候機室外接機。記者黃仲明/攝影
中華跆拳道代表隊選手羅嘉翎今天返台。記者黃仲明/攝影
中華跆拳道代表隊選手羅嘉翎今天返台。記者黃仲明/攝影
羅嘉翎表示返台後會先把傷勢調養好。記者黃仲明/攝影
羅嘉翎表示返台後會先把傷勢調養好。記者黃仲明/攝影
中華舉重代表隊選手陳玟卉(左)、方莞靈(右)今天返台。記者黃仲明/攝影
中華舉重代表隊選手陳玟卉(左)、方莞靈(右)今天返台。記者黃仲明/攝影
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。長榮航空地勤人員手持布條在候機室外接機。記者黃仲明/攝影
中華代表隊選手跆拳道羅嘉翎、舉重陳玟卉、方莞靈，以及田徑林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。長榮航空地勤人員手持布條在候機室外接機。記者黃仲明/攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

羅嘉翎 舉重 陳玟卉

延伸閱讀

奧運跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

奧運跆拳道／羅嘉翎帶傷首輪吞敗哽咽：辜負大家的期待

奧運羽球／希望不要拖累新搭檔 王齊麟：向陳宏麟、李洋請益

奧運跆拳道／羅嘉翎今亮相 爸爸：會是父親節好禮物

相關新聞

巴黎文化奧運台灣館 妮妃雅壓軸秀 見證林郁婷奪金

巴黎文化奧運台灣館在法國時間十日晚上落幕，就在變裝皇后妮妃雅進行最後一場表演「寶島富麗秀」的最後一段演出前，林郁婷剛好拿...

星期評論／加碼獎勵選手 不如端出務實體育政策

過去2周，熬夜看巴黎奧運成全民運動，全國上下沉浸在奪牌喜悅時，縣市長相繼喊出提高奪牌獎勵金，要讓選手有感，已成各縣市「軍...

「國民女友」羅嘉翎返台 傷癒後將調升量級重新出發

中華代表隊跆拳道「國民女友」羅嘉翎、舉重選手陳玟卉、方莞靈，以及田徑隊選手林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎...

【重磅快評】巴黎奧運落幕省思：政治、性平、禁藥與雙標

經過半個多月激烈競技，巴黎奧運終落下帷幕，與中國大陸同拿四十金的美國，因總獎牌總數勝出奪得榜首，中華代表團則拿下兩金五銅...

擊劍／2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站 台灣選手再收穫1金1銀2銅

2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站於圓滿落幕，今天的比賽包括男子軍刀組和女子鈍劍組的對決，台灣選手余品叡表現出色，在...

林郁婷奪金！中華隊2金5銅 閉幕式傳阿湯哥垂降現身

我國女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級成功摘金，中華代表團巴黎奧運締造2金5銅佳績。12日凌晨閉幕式，林郁婷、楊俊瀚共同擔任掌旗官，傳「阿湯哥」湯姆克魯斯，將以垂降方式現身閉幕場館法國國家體育場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。