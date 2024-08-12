「國民女友」羅嘉翎返台 傷癒後將調升量級重新出發

中華代表隊跆拳道「國民女友」羅嘉翎、舉重選手陳玟卉、方莞靈，以及田徑隊選手林昱堂今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。選手下機後受到熱烈歡迎，羅嘉翎父母、立委洪孟楷也到場接機並獻花。羅嘉翎爸爸也鼓勵她，冠軍只有一個之後還有機會，年紀還小先把傷勢養好，歸零再出發。

跆拳道「國民女友」羅嘉翎因為左腳骨裂傷勢，去年底開始就無法進行實戰，復出的首場正式比賽就是巴黎奧運。受傷勢影響，羅嘉翎在女子57公斤級賽事於16強賽以0：2敗北。羅嘉翎表示，目前會先把傷勢調養好；教練劉聰達則說羅嘉翎一直在長高，身體也越來越壯，一直控制體重對她身體不好；因為她的積分是在57公斤，所以奧運前無法調升量級，奧運後會調升，亞錦賽的話參加62公斤級，奧運則是挑戰67公斤級。

中華舉重隊女將陳玟卉在巴黎奧運女子舉重71公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤排名第6，無緣站上頒獎台。陳玟卉覺得這次很感動的是，在巴黎聽到很多台灣人加油，覺得就像在台灣比賽。此外，陳玟卉也提到從某次資格賽開始跟方莞靈配合備戰，自此搭配就能得到好成績「她就像是我的乖乖跟定心丸」。

「舉重精靈」方莞靈帶傷出賽女子49公斤級賽事，仍以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤拿下第六名，並在抓舉、總和雙破全國紀錄。她受訪時表示目前會先修養，準備接下來的亞運，也希望下一屆奧運仍能出賽，並且站上頒獎台領獎。

中華田徑隊選手林昱堂參加巴黎奧運田徑男子跳遠資格賽，他是近12年首位在奧運跳遠賽亮相的台灣選手，可惜在資格賽中3次試跳後，最佳成績7公尺70，在30名選手中排名22，未能晉級決賽。他受訪時表示因有傷勢在身，跟治療師討論後決定以身體的狀態去比賽，因為還年輕所以不要硬撐弄壞身體，四年後再重新開始。