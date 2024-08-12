【重磅快評】巴黎奧運落幕省思：政治、性平、禁藥與雙標

經過半個多月激烈競技，巴黎奧運終落下帷幕，與中國大陸同拿四十金的美國，因總獎牌總數勝出奪得榜首，中華代表團則拿下兩金五銅的隊史次佳成績。十七天來，精彩賽事、各國運動員的拚搏勿須太多贅言，反而遺留下的三大爭議，值得國人乃至世人細細思量。

雖然奧運精神標榜世界和平、公平競爭，但政治與禁藥，從來就是奧運揮之不不去的陰影。本屆巴黎奧運政治干預之濃，只怕不下於美國及蘇聯相互帶頭抵制的莫斯科、洛杉磯奧運。

由於俄烏戰爭未歇，開戰方俄羅斯與白俄羅斯因此被禁止以國家為單位出賽；同樣的，以哈戰火迄今未停，雖有巴勒斯坦支持者與部分左翼政治人物呼籲比照俄羅斯抵制以色列參與，卻遭國際奧會和法國總統馬克宏拒絕。

除了政治疑涉雙標，禁藥亦然。特別是近些年對岸游泳成績崛起，加上有著幾起涉及禁藥事例，中國泳泳隊此次成了被針對的主角，接受的藥檢次數數倍於游泳金牌大戶美國與澳洲，甚至到干擾選手正常作息。

尤其當潘展樂以破世界紀錄、大幅領先逾一秒的成績奪得男子百米自由式金牌後，更是充斥酸言酸語，就連前世界紀錄保持人菲爾普斯都以「聞所未聞」形容。但未久潘展樂即於男子四百混接力最後一棒再展實力，粉碎美國隊四十年連霸與網路傳言。

特別的是，本屆游泳出現了新飛魚：法國的馬尚，他是自菲爾普斯之後，第一位在單屆奧運奪得四面個人金牌的男子泳將，他在男子四百混不僅以打破奧運紀錄的成績奪金，更領先第二名近六秒，但西方世界卻只見歌頌，顯然，雙標之嚴重舉世皆然。

巴黎奧運最讓人意外、也最讓國人糾心的爭議，則是以往在奧運只屬於邊緣花絮的女子拳擊手性別風波。雖然終以林郁婷奪金的喜劇結束，但相信仍將於未來的奧運持續發酵。

此爭議始於國際拳總去年以擁有通常為男性才有的XY性染色體為由，撤銷林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙資格，爭議延續至巴黎奧運，自不免與幕後的國際拳總與國際奧會的大國政治角力相關，更因哈利波特作者JK羅琳的加油添醋，甚至連美國前總統川普等也轉傳，以及克莉芙十六強對手義大利卡里尼挨重拳後聲淚俱下宣布棄賽，保加利亞、土耳其選手打輸後舉X的行徑，竟讓性平一躍成為與政治、禁藥話題等量齊觀的爭議。

只是，國際拳總與俄國關係匪淺，且其所謂染色體證明更是至今未見。站在台灣立場，自然要力挺成為體壇不同勢力甚至大國政治角力的犧牲品的林郁婷和克莉芙。但不少國人對性平的雙標也處處可見，例如中國大陸組合劉聖書／譚寧打敗有「世界最美女雙」之稱的日本志田千陽／松山奈未後，台灣網友竟充斥「派男人打女雙」之類的言論。

林郁婷因合於國際奧會性別規定而理應受國人世人支持，弔詭的是，在羽球男子雙打四強戰時，一名球迷的寫著Taiwan In的麟洋應援小毛巾被保全奪去，也成為不少台灣人民聲討，殊不知這也是國際奧會規則運作下的結果。果真成也國際奧會、敗也國際奧會？

當「阿湯哥」從天而降、自洛杉磯市長手中接下奧運會旗後，也宣告未來四年的奧運話題重心將轉至洛杉磯，在巴黎奧運田徑、游泳表現都不盡人意的美國挾地主優勢，相信自會有一番作為與布置；但同樣的，關於政治、禁藥乃至性平的雙標，恐仍將是二O二八洛杉磯奧運揮之不去的陰霾。