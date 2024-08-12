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星期評論／加碼獎勵選手 不如端出務實體育政策

聯合報／ 本報記者王慧瑛
新北市長侯友宜受訪宣布，加碼林郁婷獎金300萬。記者劉懿萱/攝影
新北市長侯友宜受訪宣布，加碼林郁婷獎金300萬。記者劉懿萱/攝影

過去2周，熬夜看巴黎奧運成全民運動，全國上下沉浸在奪牌喜悅時，縣市長相繼喊出提高奪牌獎勵金，要讓選手有感，已成各縣市「軍備競賽」，但運動員期待的不只是振奮人心的「立即獎」，還需要有遠見的體育政策當後盾，才能締造更多人才及勝績。

羽球男雙「麟洋配」確定奪金那一夜，許多人情緒與「麟洋配」緊緊相繫，享受全國上下一心的團結時刻，李洋是金門子弟，縣長陳福海霸氣喊出，將建國際級羽球館，讓國際賽事能在金門舉行，縣府也將發550萬，表彰李洋的優異傑出表現。

王齊麟屬台北市籍，市長蔣萬安宣布加碼「奧運金牌連霸專項獎金」，在既有273萬獎金基礎上，再加碼300萬奧運金牌連霸專項獎金，也邀王齊麟回台後一聚，討論台北國際級羽球館規畫。拳擊女將林郁婷昂首奪下中華隊史上第一面奧運拳擊金牌，新北市長侯友宜也宣布，從原本獎金270萬元加碼到570萬。

加碼獎金或許能激勵選手，但當金門縣府被問到「要不要再加碼時」，縣府官員理性地說，不會盲目跟風加碼，給長期穩定資源對運動員才好。這番話說得務實、中肯，運動員需要的實質鼓勵不只是獎金多寡，還要有更友善的訓練環境、可當選手後盾的體育行政，及看得到未來的生涯發展等。

運動員多麼希望，握有權力的政治人物，支持體育不只是跟風熱度，對體育、對運動員的關懷，不能只是發臉書文賺流量，或爽喊獎金加碼博美名。

例如，為了慶祝中華隊選手奪牌，部分縣市祭出國民運動中心免費入場，自行車越野選手許元耕就直言，這是假裝支持運動發展，對推廣運動毫無幫助，用最簡單的慶祝消化預算，應從各縣市體育人才資料庫，找出專業人才與民眾第一線互動，讓有興趣民眾願意參與運動。

奧運場上太多傳奇故事，風光背後是日夜奮鬥，總統、閣揆、縣市長等政治人物願意獻上鼓勵都是好，但熱血賽事沉澱過後，主政者應端出具體牛肉、願景當運動員後盾，台灣體育未來才值得期待。

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