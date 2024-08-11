擊劍／2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站 台灣選手再收穫1金1銀2銅

2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站於圓滿落幕，今天的比賽包括男子軍刀組和女子鈍劍組的對決，台灣選手余品叡表現出色，在青少年男子軍刀組奪得金牌。

在青少年男子軍刀組的比賽中，台灣選手金包銀。余品叡表現出色，成功奪得金牌，銀牌同樣由台灣選手郭祐安斬獲，顯示了台灣選手在男子軍刀組別中的強大實力。銅牌則由香港的CHOI Ho Kiu和台灣的梁崇義共同獲得。

女子鈍劍組的比賽中，香港選手繼續展現優勢。LEUNG Yan Kiu Zareena奪得金牌，CHOI Chloe則獲得銀牌。台灣選手鄭詠艾憑藉堅韌的表現，與香港選手LAU Tsz Kiu Hermia並列銅牌。

回顧三天的賽程，台灣選手在多個組別中展現了不俗的實力。除了今天之外，台灣選手在男子銳劍、女子銳劍、男子鈍劍等組別也有不錯的表現，為此次比賽畫下了圓滿的句點。總計三天賽程中，台灣選手共獲得2面金牌、2面銀牌及4面銅牌，展示了台灣在亞洲青少年擊劍界的潛力和實力。

今年的比賽在疫情中斷後重新啟動，吸引了來自亞洲各地的青少年選手參與，不僅為選手們提供了寶貴的競技舞台，也為觀眾們帶來了多場精采的比賽，為亞洲擊劍運動的未來注入了希望。隨著台北站的圓滿落幕，2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽也將邁向下一站─馬來西亞站，期待各國選手在未來的賽事中再創佳績。