奧運體操／體育仲裁法庭挺對手 美體操女將切爾斯痛失銅牌
美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）即將失去在巴黎奧運女子地板項目的銅牌，因為體育仲裁法庭（CAS）今天表示，支持第4名羅馬尼亞選手芭葆蘇的上訴，將由芭葆蘇遞補摘銅。
比賽當天，因教練提出申訴，讓切爾斯的難度分獲得改判而奪銅。但芭葆蘇（Ana Barbosu）及羅馬尼亞團隊向體育仲裁法庭上訴時說，切爾斯教練申訴的時間點已經超過1分鐘的時限，因此不該獲得助她鍍銅的13.766分。
體育仲裁法庭表示，切爾斯當天的申訴超過時限4秒鐘。
路透社報導，切爾斯原本得分為13.666分，低於芭葆蘇的13.700分。
體育仲裁法庭也下令國際體操總會（FIG）確認決賽排名，並「依上述決定頒發獎牌」。
這項決定並不影響巴西好手安德拉德（RebecaAndrade）的金牌與美國體操天后拜爾斯（SimoneBiles）的銀牌，兩人分別拿下14.166分與14.133分。
美國體操聯盟（USA Gymnastics）及美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（U.S. Olympic and ParalympicCommittee）發布聯合聲明說，體育仲裁法庭的決定讓它們極度震驚，它們也譴責對切爾斯的網路霸凌行為。
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