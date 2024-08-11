奧運體操／體育仲裁法庭挺對手 美體操女將切爾斯痛失銅牌

美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）即將失去在巴黎奧運女子地板項目的銅牌，因為體育仲裁法庭（CAS）今天表示，支持第4名羅馬尼亞選手芭葆蘇的上訴，將由芭葆蘇遞補摘銅。

比賽當天，因教練提出申訴，讓切爾斯的難度分獲得改判而奪銅。但芭葆蘇（Ana Barbosu）及羅馬尼亞團隊向體育仲裁法庭上訴時說，切爾斯教練申訴的時間點已經超過1分鐘的時限，因此不該獲得助她鍍銅的13.766分。

體育仲裁法庭表示，切爾斯當天的申訴超過時限4秒鐘。

路透社報導，切爾斯原本得分為13.666分，低於芭葆蘇的13.700分。

體育仲裁法庭也下令國際體操總會（FIG）確認決賽排名，並「依上述決定頒發獎牌」。

這項決定並不影響巴西好手安德拉德（RebecaAndrade）的金牌與美國體操天后拜爾斯（SimoneBiles）的銀牌，兩人分別拿下14.166分與14.133分。

美國體操聯盟（USA Gymnastics）及美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（U.S. Olympic and ParalympicCommittee）發布聯合聲明說，體育仲裁法庭的決定讓它們極度震驚，它們也譴責對切爾斯的網路霸凌行為。