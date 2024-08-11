網球／相隔6年再奪台塑盃冠軍 許育修挑戰美網添信心
我國好手許育修順利為地主留下金盃，今天他在2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽決賽以直落二力退澳洲艾利斯（Blake Ellis），相隔6年再奪台塑盃冠軍。
名列台塑盃男單頭號種子的許育修，和第2種子艾利斯會師決賽，許育修雖在一開賽就遭到破發，但從0：2落後下急起直追，第4局先回破成功，第6局再突破對手發球局，反以6：3先下一城。
許育修拿下首盤後士氣大振，次盤第1局和第5局再度破發成功，最終6：4贏得單打冠軍。
許育修上周爭冠失利，本周捲土重來，除收穫今年第2座單打冠軍，同時是他相隔6年、生涯第2度在台塑盃封王。他表示上周得失心太重，比賽打法略微保守，後來和教練討論過後，決定本周要更加積極主動，自己也以放輕鬆的心態去享受比賽，最終成功把冠軍留在台灣。
許育修結束台塑盃賽事之後，即將前往美國參加美網會外賽，帶著本季第2冠迎接美網和上海大師賽的保分壓力，許育修表示會盡量以平常心面對，不去想太多。許育修也提到，即將在台灣舉辦的中波台維斯盃和海碩盃男子賽也在他的參賽規劃當中，非常珍惜每次在台灣比賽的機會。
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