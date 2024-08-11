網球／相隔6年再奪台塑盃冠軍 許育修挑戰美網添信心

我國好手許育修順利為地主留下金盃，今天他在2024台塑盃國際男子職業網球錦標賽決賽以直落二力退澳洲艾利斯（Blake Ellis），相隔6年再奪台塑盃冠軍。

名列台塑盃男單頭號種子的許育修，和第2種子艾利斯會師決賽，許育修雖在一開賽就遭到破發，但從0：2落後下急起直追，第4局先回破成功，第6局再突破對手發球局，反以6：3先下一城。

許育修拿下首盤後士氣大振，次盤第1局和第5局再度破發成功，最終6：4贏得單打冠軍。

許育修上周爭冠失利，本周捲土重來，除收穫今年第2座單打冠軍，同時是他相隔6年、生涯第2度在台塑盃封王。他表示上周得失心太重，比賽打法略微保守，後來和教練討論過後，決定本周要更加積極主動，自己也以放輕鬆的心態去享受比賽，最終成功把冠軍留在台灣。