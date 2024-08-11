影／王齊麟大巨蛋開球 認證王柏融真的有像李洋
台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到在巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到場開球，被戲稱長得有點像他搭檔李洋的王柏融穿著印有李洋名字和背號84號的球衣一同亮相，兩人還一同重現「聖筊」的慶祝儀式。王齊麟笑說，「有些角度有像李洋」，認證王柏融真的有像，兩人還一同分享金牌的喜悅。
王齊麟與李洋的羽球男雙組合，在東京奧運與巴黎奧運創造奇蹟，完成史無前例的金牌衛冕，王齊麟說，「東京奧運後三年來表現起起伏伏，從大家對我們有期待到覺得有參賽就好，很開心最後一刻可以再次奪下金牌、二連霸，把榮耀帶回台灣和大家分享。」
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