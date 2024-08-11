中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

奧運雙金英雄王齊麟今天前進台北大巨蛋，為台鋼雄鷹隊擔任開球嘉賓，看到王柏融認證「有些角度有像李洋」，不僅與他分享金牌觸感，還一起重現一正一反的「聖筊」慶祝動作。

王齊麟與李洋的羽球男雙組合，連兩屆奧運拍下奇蹟，完成史無前例的金牌衛冕，而兩人在2021年東京奧運奪金後，一起為樂天桃猿隊開球，這回巴黎奧運金牌入手，王齊麟先在今天為雄鷹開球，來自金門的李洋，則是8月21日前進台南棒球場，為統一獅隊「金門酒廠主題日」開球。

王柏融先是穿著印有李洋名字和背號84號的球衣與他一起出場，王齊麟透露在大巨蛋開球的緊張感不比奧運決賽少，他也與現場球迷回顧今年征奧心境，「東京奧運後三年來表現起起伏伏，從大家對我們有期待到覺得有參賽就好，很開心最後一刻可以再次奪下金牌、二連霸，把榮耀帶回台灣和大家分享。」

王柏融隨後換回自己的9號球衣為他接捕，王齊麟先是拿著手套與棒球，表現出滿臉不習慣，隨後換上羽球拍與羽球，上演另類的揮拍開球。結束合影後，王齊麟看著身旁的王柏融，兩人竊竊私語，接著驚喜上演王柏融趴地、王齊麟軟Q腳筋的跪地仰躺姿，重現「麟洋配」的招牌慶祝畫面。

王齊麟笑說：「他真的滿像李洋，某些角度有像，他本身也滿好笑、很好相處，他是很知名的選手，一開始接觸還覺得有點緊張。」被問到為何將金牌掛到王柏融脖子上，他說：「因為他很像李洋啊！這是我們一起得來的金牌，想要和他一起分享。」

王齊麟也提到，台北公開賽將是最後一場與李洋合體，這趟從巴黎回來後，才真正意識到兩人的合作就要結束了，「想到走來的點點滴滴，真的滿感動，希望台北公開賽享受最後一次合體。」 台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟（右）到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影

王齊麟開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影