快訊

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
王齊麟(右)開球。 記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。 記者余承翰／攝影

奧運雙金英雄王齊麟今天前進台北大巨蛋，為台鋼雄鷹隊擔任開球嘉賓，看到王柏融認證「有些角度有像李洋」，不僅與他分享金牌觸感，還一起重現一正一反的「聖筊」慶祝動作。

王齊麟與李洋的羽球男雙組合，連兩屆奧運拍下奇蹟，完成史無前例的金牌衛冕，而兩人在2021年東京奧運奪金後，一起為樂天桃猿隊開球，這回巴黎奧運金牌入手，王齊麟先在今天為雄鷹開球，來自金門的李洋，則是8月21日前進台南棒球場，為統一獅隊「金門酒廠主題日」開球。

王柏融先是穿著印有李洋名字和背號84號的球衣與他一起出場，王齊麟透露在大巨蛋開球的緊張感不比奧運決賽少，他也與現場球迷回顧今年征奧心境，「東京奧運後三年來表現起起伏伏，從大家對我們有期待到覺得有參賽就好，很開心最後一刻可以再次奪下金牌、二連霸，把榮耀帶回台灣和大家分享。」

王柏融隨後換回自己的9號球衣為他接捕，王齊麟先是拿著手套與棒球，表現出滿臉不習慣，隨後換上羽球拍與羽球，上演另類的揮拍開球。結束合影後，王齊麟看著身旁的王柏融，兩人竊竊私語，接著驚喜上演王柏融趴地、王齊麟軟Q腳筋的跪地仰躺姿，重現「麟洋配」的招牌慶祝畫面。

王齊麟笑說：「他真的滿像李洋，某些角度有像，他本身也滿好笑、很好相處，他是很知名的選手，一開始接觸還覺得有點緊張。」被問到為何將金牌掛到王柏融脖子上，他說：「因為他很像李洋啊！這是我們一起得來的金牌，想要和他一起分享。」

王齊麟也提到，台北公開賽將是最後一場與李洋合體，這趟從巴黎回來後，才真正意識到兩人的合作就要結束了，「想到走來的點點滴滴，真的滿感動，希望台北公開賽享受最後一次合體。」

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟（右）到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋的主場賽事，邀請到巴黎奧運達成羽球男雙金牌二連霸的王齊麟（右）到場開球，賽前與粉絲見面。記者余承翰／攝影

王齊麟開球。記者余承翰／攝影
王齊麟開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影
王齊麟(右)開球。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

李洋 王柏融 王齊麟

延伸閱讀

巴黎奧運／向林郁婷致敬 中華代表團排名一口氣衝上33

金融業神助攻挺體育人才 贊助王齊麟、郭婞淳、戴資穎…

奧運羽球／希望不要拖累新搭檔 王齊麟：向陳宏麟、李洋請益

奧運羽球／李洋想選羽協理事長 王齊麟力挺送祝福

相關新聞

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

奧運雙金英雄王齊麟今天前進台北大巨蛋，為台鋼雄鷹隊擔任開球嘉賓，看到王柏融認證「有些角度有像李洋」，不僅與他分享金牌觸感...

奧運拳擊／林郁婷鶯歌老家放鞭炮慶祝 林媽媽：想給女兒抱抱

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下奧運拳擊金牌，老家一早就有鄰居準備放鞭炮，林媽媽廖秀宸一夜未睡，直呼「心情還未平復」，...

林郁婷奧運鍍金完成大滿貫！ 侯友宜加碼將發570萬獎金

我國拳后林郁婷遠征巴黎奧運拳擊女子57公斤級賽事奪冠，新北市長侯友宜也兌現日前的承諾，將加碼獎金300萬，加上原本將發2...

奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，順利拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，也是本屆中華台北代表...

擊劍／ 2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站第二天 台灣選手獲得3銅

2024 年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站今天進入第二天的比賽，在台北體育館進行了男子鈍劍組和女子銳劍組的比賽，香港選手拿...

媽祖變裝飛上巴黎奧運 妮妃雅：多元包容就是台灣的國旗

「我覺得台灣很特別的地方，就是很有多元和包容性。既然台灣不能在巴黎奧運使用國旗，我決定用彩虹去想像我們的國旗。」台灣變裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。