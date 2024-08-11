影／奧運輕艇好手賴冠傑返國鄉親熱情接機 出現最大亮點是「她」

國內第一次有輕艇好手參與奧運賽事，台灣輕艇靜水競速好手賴冠傑，可惜最後未能進入決賽。他今早搭機返台，宜蘭縣輕艇委員會與早年培育他的母校吳沙國中師生、教練群到場接機；最美的鏡頭是他的新婚妻子、好友及小粉絲也一起到場迎接，賴冠傑緊抱妻子。

27歲的賴冠傑去年在杭州亞運摘金，成為台灣奧運史上首位拿下輕艇靜水競速資格的好手。這次參加巴黎奧運男子C1 1000公尺，他在預賽划出4分01秒26分排在分組第4，半準決賽繳出3分58秒79，無緣晉級準決賽。

今天一早賴冠傑搭乘長榮班機返抵國門，大家拿著事先製作的手舉海報及橫布條一起喊著「冠傑、冠傑，宜蘭之光」，現場熱鬧滾滾，縣府教育處體健科長梁璋玲代表縣長送花，宜蘭縣輕艇委員會主委黃定和的妻子游琇淳代表致贈教練游志偉及賴冠傑紅包。

賴冠傑奧運賽前曾在歐洲捷克、南美哥倫比亞練習3個月，再回冬山河繼續操練，一路來走處於高壓備戰。今天返國最能讓他露出放鬆溫暖笑容是，新婚妻子前來接機出現在眼前，賴冠傑立刻張開雙臂，把女友擁入懷裡，兩人笑得燦爛。

賴冠傑與妻子交往5年，去年賴奪下亞運金牌，笑稱要拿300萬元國光獎金娶老婆，兩人今年新婚不久。