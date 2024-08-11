奧運拳擊／林郁婷鶯歌老家放鞭炮慶祝 林媽媽：想給女兒抱抱

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聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，老家一早就有眾多鄰居準備放鞭炮。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，老家一早就有眾多鄰居準備放鞭炮。記者李成蔭／攝影

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下奧運拳擊金牌，老家一早就有鄰居準備放鞭炮，林媽媽廖秀宸一夜未睡，直呼「心情還未平復」，她說，這15年來拚盡全力，如今終於拚到金牌「覺得好感動」，等郁婷回家，要馬上給她一個擁抱、讚美「妳好棒喔！」

林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級決賽勇奪金牌，舉國歡騰，林位於鶯歌老家鄉親更是感到與有榮焉，尖山里大批居民一早就來到他們老家放鞭炮，在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀，讓廖秀宸又驚又喜，完全看不出今凌晨熬夜觀賽的疲憊。

廖秀宸受訪時心情還難以平復，從凌晨到現在還沒睡。她表示，她知道比完賽還很忙，彼此沒通過訊息，也知道林郁婷個性，所以想說等之後再慢慢聊，待林郁婷回到家想馬上給她一個擁抱，要對她說「郁婷妳好棒喔！辛苦為台灣爭取到金牌！」

廖秀宸指出，其實林郁婷這15年來拚盡全力，如今有這樣成就，有點感動但也說不出來；這陣子林郁婷承受這麼多壓力，但都很堅強挺過來，而林郁婷母親自己則是感覺「釋放了，哭翻了」

廖秀宸提到，這陣子當然是感覺很委屈，反而是林郁婷傳訊息安慰，要她關掉媒體，「女兒這麼貼心，感受到我心情的起伏」。其實林郁婷也是很堅持的個性，即便有什麼，也是內心眼淚擦一下就過去。

另外，有關林郁婷特別幫對手整理衣服，廖秀宸表示，其實教練都有紮根運動家精神，而林郁婷也是從以前就是這種個性，有著打抱不平的個性，會去主動幫助其他人，也會幫助學弟妹。

賴清德總統這次也於奪牌後致電祝賀，今上午在地鄰居也都前來。鶯歌區長曾明華也說，這幾次比賽大家都很關注，林郁婷能拿下金牌真的是鶯歌之光、台灣之光，這一路來很感動。

面對比賽前外界對林郁婷性別質疑，稍早觀賽直播活動會後聯訪時，廖秀宸也說，女兒曾安慰她「對巴黎奧運，已經準備好了」，讓她很放心；新北市長侯友宜讚揚：林郁婷就是新北的女兒，大家都從小看她長大的。

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，鄰居、在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，鄰居、在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影
我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，在地士紳、民代、區長等公所團隊也總動員，並致贈中堂、紅紙等祝賀。記者李成蔭／攝影

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