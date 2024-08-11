林郁婷奧運鍍金完成大滿貫！ 侯友宜加碼將發570萬獎金

我國拳后林郁婷遠征巴黎奧運拳擊女子57公斤級賽事奪冠，新北市長侯友宜也兌現日前的承諾，將加碼獎金300萬，加上原本將發270萬，共頒發570萬獎金。

侯友宜今受訪說，林郁婷拿到奧運金牌，這15年來走得非常辛苦，用她的血跟淚拚出台灣之光、新北之光的榮耀。尤其奧運期間，外面不斷惡意詆毀她，林郁婷拿下金牌讓這些人都「惦惦」（台語，沈默之意），她永遠站在第一線，不論外面的風雨，就是拚、再拚、再拚，所以這塊金牌就是勇者金牌，也是勇者無懼的金牌。

侯也感謝林郁婷母親廖秀蘭一路支持，市府將加碼300萬，加上原本將頒發的270萬元獎金，共發出570萬元獎金。

體育局表示，市府針對獲獎選手獎金從國光獎金的5%加碼到10%；訓補金由1.8萬元調升至2.5萬、賽前每人10萬鼓勵金，因此金牌可獲270萬獎金。