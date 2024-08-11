快訊

川普競選團隊通訊遭駭！官司攻防、副手范斯身家調查全外流

先天不足後天失調？青儲政策可拚頂大 申請人次卻遞減

巴黎奧運2金5銅！盤點中華隊近6屆奧運獎牌數 這項運動今年最猛

奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁陳舜協／台北即時報導
我國女子拳擊好手林郁婷為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。記者季相儒／攝影
我國女子拳擊好手林郁婷為中華代表團拿下本屆賽事第二面金牌，也是我國史上首面奧運拳擊獎牌。記者季相儒／攝影

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，順利拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，也是本屆中華台北代表團第二面金牌，朝野罕見「一日和解」，一致肯定林郁婷是台灣驕傲。總統頼清德、副總統蕭美琴熬夜守在電視機前看比賽，第一時間向林郁婷及其母親表達慶賀，行政院長卓榮泰大讚林郁婷用實力粉碎外界的惡意抹黑攻擊，國民黨主席朱立倫宣布明天要發送300分雞排，讓全民一同分享林郁婷打下的舉國榮耀時刻。

林郁婷於台灣時間今天凌晨出賽金牌戰，三回合比賽中，每回合都獲得5:0比數，完勝對手波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），順利拿下金牌。

據了解，賴清德總統守在電視機前全程緊盯比賽，為林郁婷加油喝采。比賽結束後，賴總統致電給正在林郁婷媽媽身旁的民進黨立委蘇巧慧，親自向林媽媽表達恭喜，並感謝林郁婷為國爭光；賴總統表示，這真的是非常不容易的成就，特別是這次參賽過程當中，林郁婷遭受到非常多人身攻擊，但她展現無畏精神，不影響實力表現，最後站在頒獎台上，聽到國旗歌，感動到流眼淚，這一幕讓大家看了都非常感動。

同時，賴清德也感謝新北市長侯友宜舉辦一起觀看比賽活動，凝聚人心，讓大家可以團結在一起，為林郁婷加油。

蕭美琴則在林郁婷確定得到金牌的當下，就在臉書發出祝賀文，寫下「狂賀林郁婷，台灣的女兒， 謝謝妳用實力讓台灣人驕傲！」顯示她跟許多國人一樣，熬夜在電視機前見證林郁婷的榮耀時刻。

卓榮泰也是半夜在臉書發文祝賀「台灣女兒」林郁婷，大讚她不畏風波、頂住壓力，用善良打出精彩一擊。他要謝謝郁婷，讓人看見卓越的運動員，在場上所具備的鬥志與精神，「妳在面對外界的風風雨雨時，所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值；謝謝林郁婷讓世界看見，女性拳擊選手在面對逆境時，絕不輕言放棄，也不輕易被擊倒的堅持」。這就是真正的奧運精神，他和全國人民都會展開雙臂歡迎林郁婷返台，回到溫暖的家。

朱立倫表示，林郁婷不負眾望，真的再得到一面金牌，替本屆奧運中華隊的成績畫下完美句點，更揮出台灣拳擊史上最佳的成績，林郁婷在這次的奧運遭受到了全世界鋪天蓋地的性別歧視，但她用擂台上的表現，證明自己的實力，也告訴全國的民眾，沒有任何一個人需要受傳統的刻板印象所限制，勇敢做自己，就是最美的展現，他肯定林郁婷的拚鬥精神感動了全國民眾，謝謝林郁婷再次團結台灣。

朱立倫同時宣布會兌現先前承諾，會在明天（12日）周一早上10時兌現承諾，在國民黨中央黨部前發放300分雞排，民眾說出「我挺中華隊我驕傲，林郁婷我挺你」，就能吃到一同為林郁婷的金牌慶祝的冠軍雞排，大家一起共同享受舉國歡騰的光榮時刻。

新北市政府凌晨舉辦拳后林郁婷拚金牌應援直播派對，塞爆市政府大廳的民眾揮舞國旗為林郁婷加油。記者侯永全／攝影
新北市政府凌晨舉辦拳后林郁婷拚金牌應援直播派對，塞爆市政府大廳的民眾揮舞國旗為林郁婷加油。記者侯永全／攝影
拳后林郁婷奪金，新北市政府舉辦直播派對，市長侯友宜（左）與林郁婷母親廖秀蘭相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
拳后林郁婷奪金，新北市政府舉辦直播派對，市長侯友宜（左）與林郁婷母親廖秀蘭相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

國民 拳擊 林郁婷

延伸閱讀

林郁婷奪奧運金牌 黃秋生大讚保護了3種人

統神談林郁婷.....逆風認同對手「質疑性別」很正常 揭一癥結點

賀新北女孩林郁婷奧運奪金 朱立倫明發送300份雞排

林郁婷摘金 蕭美琴卓榮泰謝謝她精彩一擊讓台灣人驕傲

相關新聞

林郁婷奧運鍍金完成大滿貫！ 侯友宜加碼將發570萬獎金

我國拳后林郁婷遠征巴黎奧運拳擊女子57公斤級賽事奪冠，新北市長侯友宜也兌現日前的承諾，將加碼獎金300萬，加上原本將發2...

奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，順利拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，也是本屆中華台北代表...

擊劍／ 2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站第二天 台灣選手獲得3銅

2024 年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站今天進入第二天的比賽，在台北體育館進行了男子鈍劍組和女子銳劍組的比賽，香港選手拿...

媽祖變裝飛上巴黎奧運 妮妃雅：多元包容就是台灣的國旗

「我覺得台灣很特別的地方，就是很有多元和包容性。既然台灣不能在巴黎奧運使用國旗，我決定用彩虹去想像我們的國旗。」台灣變裝...

射箭／企業聯賽6年開幕！新濠建設擔綱主場迎戰新北凱撒 奧運國手雷千瑩、戴宇軒亮相

2024中華企業射箭聯賽例行賽已經進入第六年，今天上午由新濠建設擔任主場日在台北田徑場舉行開幕典禮並進行比賽。 巴黎奧運射箭項目已經結束但企業射箭聯賽以賽代訓，落實ESG企業回饋社會的初衷拋磚引玉共

捷運盃街舞大賽 蔣萬安街頭風現身邀大家今晚為霹靂舞孫振加油

北捷今明兩天在大安森林公園舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油打氣，他受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。