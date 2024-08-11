奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

女子拳擊好手、台灣女兒林郁婷今天在巴黎奧運女子57公斤級金牌戰，順利拿下台灣拳擊史上第一面奧運金牌，也是本屆中華台北代表團第二面金牌，朝野罕見「一日和解」，一致肯定林郁婷是台灣驕傲。總統頼清德、副總統蕭美琴熬夜守在電視機前看比賽，第一時間向林郁婷及其母親表達慶賀，行政院長卓榮泰大讚林郁婷用實力粉碎外界的惡意抹黑攻擊，國民黨主席朱立倫宣布明天要發送300分雞排，讓全民一同分享林郁婷打下的舉國榮耀時刻。

林郁婷於台灣時間今天凌晨出賽金牌戰，三回合比賽中，每回合都獲得5:0比數，完勝對手波蘭新星塞琳梅塔（Julia Szeremeta），順利拿下金牌。

據了解，賴清德總統守在電視機前全程緊盯比賽，為林郁婷加油喝采。比賽結束後，賴總統致電給正在林郁婷媽媽身旁的民進黨立委蘇巧慧，親自向林媽媽表達恭喜，並感謝林郁婷為國爭光；賴總統表示，這真的是非常不容易的成就，特別是這次參賽過程當中，林郁婷遭受到非常多人身攻擊，但她展現無畏精神，不影響實力表現，最後站在頒獎台上，聽到國旗歌，感動到流眼淚，這一幕讓大家看了都非常感動。

同時，賴清德也感謝新北市長侯友宜舉辦一起觀看比賽活動，凝聚人心，讓大家可以團結在一起，為林郁婷加油。

蕭美琴則在林郁婷確定得到金牌的當下，就在臉書發出祝賀文，寫下「狂賀林郁婷，台灣的女兒， 謝謝妳用實力讓台灣人驕傲！」顯示她跟許多國人一樣，熬夜在電視機前見證林郁婷的榮耀時刻。

卓榮泰也是半夜在臉書發文祝賀「台灣女兒」林郁婷，大讚她不畏風波、頂住壓力，用善良打出精彩一擊。他要謝謝郁婷，讓人看見卓越的運動員，在場上所具備的鬥志與精神，「妳在面對外界的風風雨雨時，所展現出來的堅強與勇敢，更是超越獎牌本身的價值；謝謝林郁婷讓世界看見，女性拳擊選手在面對逆境時，絕不輕言放棄，也不輕易被擊倒的堅持」。這就是真正的奧運精神，他和全國人民都會展開雙臂歡迎林郁婷返台，回到溫暖的家。

朱立倫表示，林郁婷不負眾望，真的再得到一面金牌，替本屆奧運中華隊的成績畫下完美句點，更揮出台灣拳擊史上最佳的成績，林郁婷在這次的奧運遭受到了全世界鋪天蓋地的性別歧視，但她用擂台上的表現，證明自己的實力，也告訴全國的民眾，沒有任何一個人需要受傳統的刻板印象所限制，勇敢做自己，就是最美的展現，他肯定林郁婷的拚鬥精神感動了全國民眾，謝謝林郁婷再次團結台灣。