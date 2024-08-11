郭婞淳奪舉重59公斤級銅牌 今晨返台受到熱烈歡迎

參加2024巴黎奧運的中華代表隊選手「舉重女神」郭婞淳、桌球女將簡彤娟，以及為我國取得首次參加奧運輕艇競速資格的亞運金牌賴冠傑，今天上午搭乘長榮航空BR-88航班自巴黎返台。

「舉重女神」郭婞淳8日在巴黎奧運，帶傷出征女子舉重59公斤級賽事，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，儘管未能完成金牌二連霸，但仍為我國舉重隊完成連續5屆奪牌任務。郭婞淳於2012首次出賽倫敦奧運，3屆共奪下1金2銅，成為中華代表團史上首位連3屆奧運奪牌的選手。

22歲中華桌球代表隊成員簡彤娟首次出賽奧運，女子單打首戰不敵香港對手止步；女子團體賽與鄭怡靜、陳思羽合作，首戰擊敗澳洲組合，8強輸給5連霸的大陸隊。

去年杭州亞運為我國勇奪史上第一面輕艇靜水競速金牌的賴冠傑，本屆巴黎奧運為台灣取得首次參加輕艇競速資格，可惜在男子1000公尺單人C艇8強賽中分組第4遭到淘汰。