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擊劍／ 2024亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站第二天 台灣選手獲得3銅
2024 年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽台北站今天進入第二天的比賽，在台北體育館進行了男子鈍劍組和女子銳劍組的比賽，香港選手拿下這兩項金牌，台灣選手獲得3銅。
在青少年男子鈍劍組中，香港選手表現亮眼，LAU Kenji Tsun Yin 成功奪得金牌，DONG Richard 緊隨其後獲得銀牌，銅牌則由台灣選手吳昶宏和香港的 WONG Chun Yin 共同獲得。這場比賽中，香港選手在八強中的表現格外搶眼，共有三名選手進入前四強。
女子銳劍組的比賽同樣由香港選手主導，LEE Man Wai Vivienne 奪得金牌， LON Chin Yau 則獲得銀牌，來自台灣的吳玳瑋和林若鴻共同獲得銅牌。在這個項目中，台灣和香港選手之間的競爭尤為激烈，兩地選手分別占據了前八強中的大部分席位，展示了兩地在女子銳劍組上的實力。
這次比賽除了吸引了眾多亞洲國家的青少年擊劍好手，也讓觀眾們看到了年輕 選手們的無限潛力。比賽第三天將進行男子軍刀組和女子鈍劍組的比賽，預計 將會有更多激烈的對決。希望熱愛擊劍的觀眾能夠繼續來到台北體育館，共同 見證這場精彩的賽事。 新聞聯絡人
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