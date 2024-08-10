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媽祖變裝飛上巴黎奧運 妮妃雅：多元包容就是台灣的國旗

聯合報／ 記者陳宛茜／巴黎即時報導
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，最後一段是邀請全台一起向世界展現台灣顏色的「彩虹計畫」，台灣館大螢幕上穿著紅、橙、綠、藍、紫、粉等六種顏色的台灣民眾向觀眾揮手，和妮妃雅的「黃」組成彩虹的七種顏色。妮妃雅和瘋家的女兒們一起手搖彩虹旗，台下的觀眾也揮手相應。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，最後一段是邀請全台一起向世界展現台灣顏色的「彩虹計畫」，台灣館大螢幕上穿著紅、橙、綠、藍、紫、粉等六種顏色的台灣民眾向觀眾揮手，和妮妃雅的「黃」組成彩虹的七種顏色。妮妃雅和瘋家的女兒們一起手搖彩虹旗，台下的觀眾也揮手相應。記者陳宛茜／攝影

「我覺得台灣很特別的地方，就是很有多元和包容性。既然台灣不能在巴黎奧運使用國旗，我決定用彩虹去想像我們的國旗。」台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，最後一段是邀請全台一起向世界展現台灣顏色的「彩虹計畫」，台灣館大螢幕上穿著紅、橙、綠、藍、紫、粉等六種顏色的台灣民眾向觀眾揮手，和妮妃雅的「黃」組成彩虹的七種顏色。妮妃雅和瘋家的女兒們一起手搖彩虹旗，台下的觀眾也揮手相應。

妮妃雅今年參加美國真人實境變裝皇后比賽節目「魯保羅變裝皇后秀」第16季並榮獲該屆冠軍，成為節目首位台籍冠軍。他在節目中透過華麗的變裝風格，將多元的台灣文化風格展現給全世界觀眾，引領時尚風潮。其中曾出現的「珍珠奶茶裝」令人津津樂道。此次他和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」更是窮盡各種奇思異想，出現拉麵裙、茶壺頭、鮮蝦裝等一件件不可思議的華麗秀服，配上「高山青」、「台灣小調」、「一級棒」等台灣不同時代的流行金曲，向全世界的「蕉迷」展示台灣的熱情、多元、信仰與美味。

「一開始接到這份工作我就想像要如何介紹台灣？如何引起外國人對台灣的好奇？並因此想要來台灣看一看。」妮妃雅受訪時表示，團隊決定以五大元素表現台灣:海洋、山、都市、夜市文化、神明與信仰。「瘋家」的五位皇后便根據這五大元素變裝、發展表演元素。

令人驚豔的媽祖服也放入許多「台灣密碼」。妮妃雅表示，媽祖服的袍子、頭冠和光環都有許多巧思，放入台灣的神話傳說與各種物種。比方袍子正面有兩隻大鯨魚，因為台灣叫「鯤島」，鯤就是一種鯨魚。這套「媽祖服」在表演前，也特地帶到媽祖廟去請示與加持。他的第二套服裝「蝴蝶裝」則象徵台灣翩翩飛舞、「飛向國際」。

「既然台灣不能在巴黎奧運使用自己的國旗，那麼我們要如何重新定義我們台灣人的國旗呢？」妮妃雅認為，台灣很特別的地方，就是很多元也具包容性。因此他決定用「彩虹去想像這面國旗」，收集了幾百個台灣人加入彩虹計畫的影片，把他們一起帶上國際舞台。

妮妃雅美國出生，香港長大，六歲搬回台灣，留學英國念書時看美國實境變裝皇后比賽節目「魯保羅變裝皇后秀」受到啟蒙，2018年起正式出道踏上變裝皇后專業表演者之路，並和多位變裝皇后合組「瘋家」。他受訪時坦承，成長階段對於自己的國家與身分認同「處在中間值」，沒有很明確的知道自己是誰。今天他站在舞台上，「身為一個變裝皇后，又是台灣人，很重要的就是讓大家知道我們是台灣人，這是值得驕傲的價值。」

「今天我把台灣這個美麗的小島帶到舞台上，希望你們對到台灣旅遊感到興趣，我們會用獨特的文化來款待各位。」表演結束時，妮妃雅站在台上許願，他表示理解現在是「中華台北」，「我知道有一天我們的台灣選手可以用自己的旗幟參加奧運。在那一天到來之前，我會繼續大喊，這是台灣。」

妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，把台灣小吃穿上身。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，把台灣小吃穿上身。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，表演者揮舞七彩旗幟象徵台灣文化的包容與多元。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，表演者揮舞七彩旗幟象徵台灣文化的包容與多元。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，令人驚豔的媽祖服也放入許多「台灣密碼」，袍子、頭冠和光環都有許多巧思，放入台灣的神話傳說與各種物種。表演前，也特地帶到媽祖廟去請示與加持。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，令人驚豔的媽祖服也放入許多「台灣密碼」，袍子、頭冠和光環都有許多巧思，放入台灣的神話傳說與各種物種。表演前，也特地帶到媽祖廟去請示與加持。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，出現茶壺裝(左)、鮮蝦裝等一件件不可思議的華麗秀服。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，出現茶壺裝(左)、鮮蝦裝等一件件不可思議的華麗秀服。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，最後一段是邀請全台一起向世界展現台灣顏色的「彩虹計畫」，台灣館大螢幕上穿著紅、橙、綠、藍、紫、粉等六種顏色的台灣民眾向觀眾揮手，和妮妃雅的「黃」組成彩虹的七種顏色。妮妃雅和瘋家的女兒們一起手搖彩虹旗，台下的觀眾也揮手相應。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，最後一段是邀請全台一起向世界展現台灣顏色的「彩虹計畫」，台灣館大螢幕上穿著紅、橙、綠、藍、紫、粉等六種顏色的台灣民眾向觀眾揮手，和妮妃雅的「黃」組成彩虹的七種顏色。妮妃雅和瘋家的女兒們一起手搖彩虹旗，台下的觀眾也揮手相應。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，令人驚豔的媽祖服也放入許多「台灣密碼」，袍子、頭冠和光環都有許多巧思，放入台灣的神話傳說與各種物種。表演前也特地帶到媽祖廟去請示與加持。記者陳宛茜／攝影
妮妃雅和瘋家的女兒們聯手打造的「台灣富麗秀」窮盡各種奇思異想，令人驚豔的媽祖服也放入許多「台灣密碼」，袍子、頭冠和光環都有許多巧思，放入台灣的神話傳說與各種物種。表演前也特地帶到媽祖廟去請示與加持。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行「寶島富麗秀」第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他表示，身上穿的彩蝶裝，象徵台灣「飛進世界」。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行「寶島富麗秀」第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他表示，身上穿的彩蝶裝，象徵台灣「飛進世界」。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，透過五大元素介紹台灣獨特的文化。記者陳宛茜／攝影
台灣變裝皇后妮妃雅昨晚在巴黎奧運台灣館進行第二場表演，依然吸引上千人爭睹風采。他帶來的瘋家表演節目「寶島富麗秀」，透過五大元素介紹台灣獨特的文化。記者陳宛茜／攝影

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