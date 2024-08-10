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射箭／企業聯賽6年開幕！新濠建設擔綱主場迎戰新北凱撒 奧運國手雷千瑩、戴宇軒亮相

聯合新聞網／ 綜合報導
中華企業射箭聯盟會長、國立體育大學校長邱炳坤會長(中)、中華奧會副主席、新濠建設射箭隊總領隊蔡家福副主席(左二)、立法院洪孟楷委員(左)、新北市體育局洪玉玲局長)右二)、台北市政府體育局蔡培林副局長(右)，出席2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
中華企業射箭聯盟會長、國立體育大學校長邱炳坤會長(中)、中華奧會副主席、新濠建設射箭隊總領隊蔡家福副主席(左二)、立法院洪孟楷委員(左)、新北市體育局洪玉玲局長)右二)、台北市政府體育局蔡培林副局長(右)，出席2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

2024中華企業射箭聯賽例行賽已經進入第六年，今天上午由新濠建設擔任主場日在台北田徑場舉行開幕典禮並進行比賽。

巴黎奧運射箭項目已經結束但企業射箭聯賽以賽代訓，落實ESG企業回饋社會的初衷拋磚引玉共同支持體育活動，也需要企業射箭不斷有新生力軍加入良好的競爭與互動關係，讓我們有強大的信心與動力直指下一屆2028洛杉磯奧運並有更好更亮眼的成績出現。

巴黎奧運中華隊選手雷千瑩、戴宇軒代表新北凱撒隊出席開幕典禮，立刻由新北凱撒和新濠建設展開第一場比賽。

貴賓與選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
貴賓與選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

貴賓出席2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
貴賓出席2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

貴賓參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
貴賓參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供
選手參與2024中華企業射箭聯賽開幕儀式。大會提供

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