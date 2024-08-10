快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運盃街舞大賽 蔣萬安街頭風現身邀大家今晚為霹靂舞孫振加油

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽今明登場，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油。記者林佳彣／攝影
2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽今明登場，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油。記者林佳彣／攝影

北捷今明兩天在大安森林公園舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油打氣，他受訪聊到一半還戴上墨鏡，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動，晚間也將到香堤大道與大家一起看直播，為台灣霹靂舞選手孫振上場加油。

今日一襲街頭風穿搭，蔣萬安透露是他與同事一起討論，最主要是今天捷運盃街舞大賽已經第19屆，所以同事希望他能夠配合今天活動，邊說邊戴上帥氣墨鏡。

蔣萬安表示，北市府非常重視街舞、霹靂舞這項運動，所以他每一年都有來參與，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動，也希望所有好朋友都能夠參與，讓所有爸媽知道學習街舞、熱愛街舞是一項非常好的運動，只要孩子有興趣，我們都應該給予支持。

至於太太石舫亘有稱讚帥氣？蔣萬安說，她還沒看到這一身打扮，所以晚上會給她驚喜。

北捷今舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，他受訪聊到一半還戴上墨鏡，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動。記者林佳彣／攝影
北捷今舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，他受訪聊到一半還戴上墨鏡，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動。記者林佳彣／攝影

蔣萬安表示，北市近20年來持續地推廣街舞與霹靂舞相關的運動。晚上會有一場盛事，也就是這次巴黎奧運將霹靂舞納為正式項目，台灣好手孫振將登上賽場，晚間在香堤大道會有一場直播，歡迎所有好朋友前來為選手加油打氣，而他也會到直播現場為孫振加油。

蔣萬安也說，更重要的是，北市目前也規畫很多練舞場地，包含捷運站、爵士廣場，還有大家耳熟能詳的西門町等地。另外，田徑運動場增加設立鏡面，北市希望提供好的場地，讓熱愛熱舞、熱愛街舞的朋友，有室內地方可以好好練舞、盡情揮灑。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

孫振 田徑 霹靂舞

延伸閱讀

七夕在家跟誰手比愛心放閃？ 蔣萬安：當然是我老婆的手

北士科將打造國際級羽球館 蔣萬安：邀「麟洋」給建議

北市要蓋國際級羽球館 蔣萬安曝在北市科

市長盃羽賽開幕沒王齊麟 蔣萬安幫放閃：讓他好好探班

相關新聞

捷運盃街舞大賽 蔣萬安街頭風現身邀大家今晚為霹靂舞孫振加油

北捷今明兩天在大安森林公園舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油打氣，他受...

射箭／巴黎奧運國手歸國獻技 新北凱撒戴宇軒首戰上演逆轉秀

巴黎奧運射箭賽程剛結束，2024年企業射箭聯賽緊鑼密鼓展開，10日在台北田徑場暖身場進行第9輪賽程，剛從花都返國的新北凱...

射擊／協會9月首度在台灣舉辦大獎賽 為申辦世界盃做準備

中華民國射擊協會9月將在台灣首度舉辦大獎賽，巴黎奧運國手將齊聚一堂，由奧運定向飛靶銅牌李孟遠領軍捍衛主場，協會秘書長陳武...

射箭聯賽／國手不休息 馬上參加新濠建設主場日

2024中華企業射箭聯賽例行賽已經進入第六年，今天（10日）上午由新濠建設擔任主場日在台北田徑場舉行開幕典禮並進行比賽。...

瑜珈／LINGTEA美力樂活派對 南韓網紅瑜珈老師美力現身

巴黎奧運台灣選手的表現讓國人熱血沸騰，羽球男雙組合「麟洋配」再次展現「聖爻」姿勢力克強敵摘金，這高難度軟Q動作就是透過不...

擊劍／亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站首日 台灣選手拿下1金1銀1銅

「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天在台北體育館揭幕，為期三天的賽事吸引了來自亞洲7個國家、262位青少年擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。