捷運盃街舞大賽 蔣萬安街頭風現身邀大家今晚為霹靂舞孫振加油

北捷今明兩天在大安森林公園舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，為選手加油打氣，他受訪聊到一半還戴上墨鏡，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動，晚間也將到香堤大道與大家一起看直播，為台灣霹靂舞選手孫振上場加油。

今日一襲街頭風穿搭，蔣萬安透露是他與同事一起討論，最主要是今天捷運盃街舞大賽已經第19屆，所以同事希望他能夠配合今天活動，邊說邊戴上帥氣墨鏡。

蔣萬安表示，北市府非常重視街舞、霹靂舞這項運動，所以他每一年都有來參與，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動，也希望所有好朋友都能夠參與，讓所有爸媽知道學習街舞、熱愛街舞是一項非常好的運動，只要孩子有興趣，我們都應該給予支持。

至於太太石舫亘有稱讚帥氣？蔣萬安說，她還沒看到這一身打扮，所以晚上會給她驚喜。

北捷今舉辦2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽，台北市長蔣萬安一襲街頭風裝扮現身，他受訪聊到一半還戴上墨鏡，希望透過這身打扮讓大家更重視這項值得推廣的運動。記者林佳彣／攝影

蔣萬安表示，北市近20年來持續地推廣街舞與霹靂舞相關的運動。晚上會有一場盛事，也就是這次巴黎奧運將霹靂舞納為正式項目，台灣好手孫振將登上賽場，晚間在香堤大道會有一場直播，歡迎所有好朋友前來為選手加油打氣，而他也會到直播現場為孫振加油。

蔣萬安也說，更重要的是，北市目前也規畫很多練舞場地，包含捷運站、爵士廣場，還有大家耳熟能詳的西門町等地。另外，田徑運動場增加設立鏡面，北市希望提供好的場地，讓熱愛熱舞、熱愛街舞的朋友，有室內地方可以好好練舞、盡情揮灑。