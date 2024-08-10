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射箭／巴黎奧運國手歸國獻技 新北凱撒戴宇軒首戰上演逆轉秀

聯合報／ 即時報導
戴宇軒自巴黎奧運返國後立即加入賽事。圖／企業射箭聯賽提供
戴宇軒自巴黎奧運返國後立即加入賽事。圖／企業射箭聯賽提供

巴黎奧運射箭賽程剛結束，2024年企業射箭聯賽緊鑼密鼓展開，10日在台北田徑場暖身場進行第9輪賽程，剛從花都返國的新北凱撒戴宇軒手感依然相當好，「輸二贏三」逆轉對手，跟臨危授命的女單隋昀瑾聯手搶勝。

凱撒禮遇兩位奧運國手雷千瑩、戴宇軒，今天只有後者負責一場男單。戴宇軒前兩回合陷入0：4落後，但之後連下三城，最終6：4大逆轉新濠建設蔡明修，他賽後表示：「雖然剛回來，但沒什麼問題，我們經常出國比賽，時差是選手應該要適應的。」

剛結束的巴黎奧運，由於中華代表團排名賽成績不理想，導致淘汰賽前兩輪都遇到強敵南韓隊，不過身為第一線競技的選手，戴宇軒認為：「排名賽主要還是在抓現場比賽的感覺，到了奧運殿堂，大家實力真的都很接近，每一個國家都很強，主要還是自己發揮的問題。」

混雙碰上南韓林是見／金優鎮的第四局，戴宇軒與雷千瑩聯手射出4支十分箭，以完美的40分逼出「大魔王」加射，「我當下有感覺到對面節奏不對了，看到林是見射出八分箭，我就知道機會來了。」

雖然未達理想成績，戴宇軒表示這趟花都之旅依然非常值得，「能站上去就是一個成就。即使是世界盃，觀眾不過幾百人，奧運每場都有將近3000人，就算回來被罵也沒關係，被罵代表大家在乎、關心。我們會繼續努力，希望2028洛杉磯奧運還有機會。」

隋昀瑾扛起女單，拿下本季首勝。圖／企業射箭聯賽提供
隋昀瑾扛起女單，拿下本季首勝。圖／企業射箭聯賽提供

過去凱撒女單多由雷千瑩擔綱，今天「雷母」因剛返國輪休，扛起重責大任的隋昀瑾表現精采，不僅以6：4擊敗彭家楙，也率領女團詹紫媚、陳玟馨以5：3力克彭家楙／劉詩翎／田文慈。

「教練都是賽前30分鐘才會跟我們公布排點，我覺得今年自己有持續進步，很高興能扛起責任，還有好的結果。」隋昀瑾今天是本季第二次女單出賽，上次是第2輪不敵台中銀行李采璇，今天終於開胡。

「我不知道是第一勝耶！今年目標是世錦賽選拔，希望能記住這樣好的感覺，跟大家一起加油。」隋昀瑾說。

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彭家楙 戴宇軒 雷千瑩

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