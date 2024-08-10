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射箭聯賽／國手不休息 馬上參加新濠建設主場日

聯合報／ 即時報導
2024中華企業射箭聯賽例行賽今天由新濠建設擔任主場日，開幕典禮嘉賓洪孟楷（左起）、蔡家福、邱炳坤、洪玉玲、蔡培林等。圖／企業射箭聯賽提供
2024中華企業射箭聯賽例行賽今天由新濠建設擔任主場日，開幕典禮嘉賓洪孟楷（左起）、蔡家福、邱炳坤、洪玉玲、蔡培林等。圖／企業射箭聯賽提供

2024中華企業射箭聯賽例行賽已經進入第六年，今天（10日）上午由新濠建設擔任主場日在台北田徑場舉行開幕典禮並進行比賽。中華奧會副主席、新濠建設射箭隊總領隊蔡家福表示，巴黎奧運射箭競競賽已經結束但企業射箭聯賽以賽代訓，落實ESG企業回饋社會的初衷拋磚引玉共同支持體育活動，「也需要企業射箭不斷有新生力軍加入良好的競爭與互動關係，讓我們有強大的信心與動力直指下一屆2028洛杉磯奧運並有更好更亮眼的成績出現。」

今天出席開幕典禮的貴賓除了蔡家福，還有中華企業射箭聯盟會長、國立體育大學校長邱炳坤、立法委員洪孟楷、新北市體育局局長洪玉玲、台北市體育局副局長蔡培林等。巴黎奧運中華隊選手雷千瑩、戴宇軒代表新北凱撒隊出席開幕典禮，隨後由新北凱撒和新濠建設展開第一場比賽。

2024中華企業射箭聯賽例行賽今天由新濠建設擔任主場日。圖／企業射箭聯賽提供
2024中華企業射箭聯賽例行賽今天由新濠建設擔任主場日。圖／企業射箭聯賽提供

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