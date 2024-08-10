射擊／協會9月首度在台灣舉辦大獎賽 為申辦世界盃做準備

中華民國射擊協會9月將在台灣首度舉辦大獎賽，巴黎奧運國手將齊聚一堂，由奧運定向飛靶銅牌李孟遠領軍捍衛主場，協會秘書長陳武田說，盼藉這次辦大獎賽機會，爭取申辦世界盃。

2019年亞洲空氣槍射擊錦標賽為史上首次在台舉辦的大型洲際射擊錦標賽事，而今年9月大獎賽更是頭一遭，也是歷來在台灣舉行最高層級射擊國際賽，預計9月22日起在公西靶場揭開序幕。

巴黎奧運射擊代表隊8名選手預計這次台北國際大獎賽都不會缺席，除了剛拿下巴黎奧運男子定向飛靶銅牌的李孟遠外，還有楊昆弼、林怡君、劉宛渝、田家榛、吳佳穎、余艾玟與劉恆妤都將出擊，希望能將金牌留在台灣。

中華民國射擊協會秘書長陳武田接受中央社記者訪問時表示，今年台北國際大獎賽目前已有沙烏地阿拉伯、日本、新加坡等至少10個國家參賽，希望能藉由舉辦大獎賽機會，獲得世界射擊總會（ISSF）肯定，進而爭取明年在台灣舉辦更高層級世界盃。

據了解，先前台灣申辦大獎賽時，中國曾給予不小壓力，所幸ISSF最終仍點頭，接下來若要爭取舉辦世界盃，可能還得視ISSF是否力挺。

另外，台灣射擊代表隊今年巴黎奧運派出史上最大團陣容出征，射下隊史首面獎牌，陳武田期待，藉由這面獎牌，帶動台灣射擊風氣，進而爭取相關法規放寬。