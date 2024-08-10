台灣霹靂舞選手今登巴黎奧運 林奕華曝與主席團成員往事

巴黎奧運如火如荼進行中，我國霹靂舞一哥孫振今天晚上10點41分將在分組賽首戰登場，各組將取前2名晉級8強。台北市副市長林奕華今分享，巴黎奧運霹靂舞主席團成員陳柏均曾與她多次討論國內霹靂舞的發展，如今台灣選手孫振今晚將站上賽場，她感到無比驕傲。

林奕華在臉書提到，她2019年還在立委任內，多次與時任中華民國霹靂舞協會秘書長陳柏均會面，討論國內霹靂舞的發展，而他現在已是巴黎奧運霹靂舞主席團成員，非常以他為傲。當時，兩人討論霹靂舞即將納入2024巴黎奧運的計畫、與體育署商議在運動組織體制如何克服困難，以推動霹靂舞專業發展、走向世界。