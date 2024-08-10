台灣霹靂舞選手今登巴黎奧運 林奕華曝與主席團成員往事
巴黎奧運如火如荼進行中，我國霹靂舞一哥孫振今天晚上10點41分將在分組賽首戰登場，各組將取前2名晉級8強。台北市副市長林奕華今分享，巴黎奧運霹靂舞主席團成員陳柏均曾與她多次討論國內霹靂舞的發展，如今台灣選手孫振今晚將站上賽場，她感到無比驕傲。
林奕華在臉書提到，她2019年還在立委任內，多次與時任中華民國霹靂舞協會秘書長陳柏均會面，討論國內霹靂舞的發展，而他現在已是巴黎奧運霹靂舞主席團成員，非常以他為傲。當時，兩人討論霹靂舞即將納入2024巴黎奧運的計畫、與體育署商議在運動組織體制如何克服困難，以推動霹靂舞專業發展、走向世界。
她開心地說，今天即將看到我們台灣選手孫振站上巴黎奧運賽場，成功在國際間發光發熱，真是感到無比驕傲。今晚10點，歡迎大家一起來信義區香堤大道追直播，台北市、全台灣都一起為孫振加油，希望可以再次為台灣奪下奧運獎牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言