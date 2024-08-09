瑜珈／LINGTEA美力樂活派對 南韓網紅瑜珈老師美力現身

聯合報／ 即時報導
Park So Ri樸素利（左）、Olivia李佳英（右）兩位韓國瑜珈老師。圖／中華民國體育運動總會提供
Park So Ri樸素利（左）、Olivia李佳英（右）兩位韓國瑜珈老師。圖／中華民國體育運動總會提供

巴黎奧運台灣選手的表現讓國人熱血沸騰，羽球男雙組合「麟洋配」再次展現「聖爻」姿勢力克強敵摘金，這高難度軟Q動作就是透過不斷練習「臥英雄式」的瑜珈動作，才能在賽場上發揮作用。南韓輕盈零卡機能飲品牌LINGTEA攜手中華民國體育運動總會共同主辦「LINGTEA美力樂活派對」，今天（9日）邀請Olivia李佳英和Park So Ri樸素利兩位韓籍老師，帶領數十位網紅體驗韓式瑜珈的魅力，一起挑戰妳腰背的極限。

現代人生活忙碌且工作壓力大，你有多久沒跟自己對話了呢？找到自己喜歡的運動是一個不錯的方式，追求身心靈放鬆的瑜珈會是你非常好的選擇。瑜珈的動作不要求快，反而著重在準確度，不少文明病都能透過瑜珈得到舒緩與改善，是相當適合現代人從事的運動。

「瑜珈讓我可以審視自身。」來自韓國的Olivia李佳英本來是平凡的上班族，因為加班和工作時間不自由而感到壓力沈重，練習瑜珈就成了面對壓力的突破口。「這是唯一能把注意力集中在自己身體的時候，能夠清楚知道我的身體狀態。在練習的過程中，體會自己將原本做不到的動作逐漸形成的過程，內心變得更加堅定且清醒。」現在她不但是個瑜珈教練，更是IG粉絲數超過21萬的網紅。

國中開始就在演藝圈活躍的Park So Ri樸素利，曾經被經紀公司的合約束縛感到不自在，偶然間接觸了瑜珈開始了自我成長與學習，讓我了解人生不是表現給別人看的，而是要真實的去過幸福的生活。已經當媽媽的她現在的夢想是開一間有責任感的瑜珈學院，希望那裡能成爲心靈上疲憊、身體不舒服、想成長或需要學習瑜珈的人的聖地。

周末（10、11日）在華山1914文化創意產業園區西1館的「LINGTEA美力樂活派對」，結合瑜珈和萊美有氧運動，帶來一場結合心靈與運動的全方位體驗。現場提供LINGTEA 輕盈零卡機能飲，在運動同時迅速補充流失的水分，零卡路里、零醣類、零合成香料、零色素，低鈉且無咖啡因，讓身體零負擔，除了迅速補水外還添加維生素B群+鋅，一款專為身體打造的能量點滴，讓心靈與身體一起充滿電。

除了瑜珈的「靜」，當然也有「動」的課程，由adidas全球合作夥伴萊美LES MILLS堅強的師資帶來兩款不同類型的有氧運動課程。BODYCOMBAT®是融合不同武術攻擊與防守招數於一身的課程，加上萊美精心挑選的音樂，打造兼具速度、力量的有氧健身課程，進行全身訓練並燃燒卡路里。BODYATTACK®是一項高強度並結合競技、肌力訓練動作的有氧健身課程，包含跑步、弓箭步、跳躍、伏地挺身和深蹲等動作。

中華民國體育運動總會秘書長王景成秘書長致訽。圖／中華民國體育運動總會提供
中華民國體育運動總會秘書長王景成秘書長致訽。圖／中華民國體育運動總會提供
南韓LINGTEA總公司本部長韓棋珠致詞。圖／中華民國體育運動總會提供
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