擊劍／亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站首日 台灣選手拿下1金1銀1銅

「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天在台北體育館揭幕，為期三天的賽事吸引了來自亞洲7個國家、262位青少年擊劍好手參賽。首日的賽程包括男子銳劍組和女子軍刀組的比賽，我國選手拿下1金1銀1銅。

在青少年男子銳劍組的比賽中，來自台灣的陳秉濬以穩定的表現奪得金牌，展現了他在這個組別中的領先地位。銀牌由澳門的Huang Fo Hei獲得，展示了他在激烈對決中的優異實力；而新加坡的Lee Benjamin Shijie與台灣的蘇敏寬則並列銅牌。

女子軍刀組的比賽同樣精采，新加坡選手Koh Sarah Ya Qi憑藉出色的表現，成功奪得金牌。台灣選手王宥勻不甘示弱，奪得銀牌。來自香港的Wong Hoi Lam Helen和馬來西亞的Imran Nur Irdina Amani則分享了銅牌。

今年的比賽格外受到矚目，這不僅是因為這項賽事在因疫情中斷4年後重啟，更是因為它為2024巴黎奧運的亞洲擊劍運動注入了新的活力。台灣的「擊劍王子」陳弈通在巴黎奧運中的傑出表現，進一步提升了這項賽事的期待值。

明天的賽程將包括男子鈍劍組和女子銳劍組的比賽，預計將會有更多對決上演。期待熱愛擊劍的朋友們能夠親臨台北體育館，為選手們加油打氣。