快訊

核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擊劍／亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站首日 台灣選手拿下1金1銀1銅

聯合報／ 即時報導
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供

「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天在台北體育館揭幕，為期三天的賽事吸引了來自亞洲7個國家、262位青少年擊劍好手參賽。首日的賽程包括男子銳劍組和女子軍刀組的比賽，我國選手拿下1金1銀1銅。

在青少年男子銳劍組的比賽中，來自台灣的陳秉濬以穩定的表現奪得金牌，展現了他在這個組別中的領先地位。銀牌由澳門的Huang Fo Hei獲得，展示了他在激烈對決中的優異實力；而新加坡的Lee Benjamin Shijie與台灣的蘇敏寬則並列銅牌。

女子軍刀組的比賽同樣精采，新加坡選手Koh Sarah Ya Qi憑藉出色的表現，成功奪得金牌。台灣選手王宥勻不甘示弱，奪得銀牌。來自香港的Wong Hoi Lam Helen和馬來西亞的Imran Nur Irdina Amani則分享了銅牌。

今年的比賽格外受到矚目，這不僅是因為這項賽事在因疫情中斷4年後重啟，更是因為它為2024巴黎奧運的亞洲擊劍運動注入了新的活力。台灣的「擊劍王子」陳弈通在巴黎奧運中的傑出表現，進一步提升了這項賽事的期待值。

明天的賽程將包括男子鈍劍組和女子銳劍組的比賽，預計將會有更多對決上演。期待熱愛擊劍的朋友們能夠親臨台北體育館，為選手們加油打氣。

「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供
「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天揭幕。圖／中華擊劍協會提供

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙
▪ 舉重／在上台前先擁抱郭婞淳 銀牌女將暖心舉動感動網友
▪ 桌球／林昀儒安心教練不是台灣人！拿過奧運金牌、打敗18歲莊智淵
▪ 遭美國絕地大逆轉 塞爾維亞主帥怒批：沒得到裁判尊重
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 陳弈通

延伸閱讀

美到不科學！21歲擊劍正妹「面罩一摘戀愛了」360度無死角　精緻五官、巴掌臉比AI更AI

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

奧運擊劍／女子軍刀團體賽殺退南韓 烏克蘭首金出爐

奧運擊劍／日本女子軍刀團體賽奪銅 擊劍項目共拿4面獎牌

相關新聞

擊劍／亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站首日 台灣選手拿下1金1銀1銅

「2024年亞洲青少年盃擊劍巡迴賽-台北站」今天在台北體育館揭幕，為期三天的賽事吸引了來自亞洲7個國家、262位青少年擊...

中職／洪一中為郭婞淳守電視整夜 跟射擊也略懂

台鋼雄鷹總教練洪一中對於各項運動都有興趣，亞、奧運只要不影響比賽都會觀看，無論什麼項目，昨天「舉重女神」郭婞淳奪銅他從頭...

霹靂舞／台灣新星許馥雅征戰世青賽 目標站上頒獎台

台灣霹靂舞新星許馥雅將在下個月參加世界青年霹靂舞錦標賽，教練凌維志表示，期望愛徒能夠站上頒獎台，進而挑戰2026名古屋亞...

網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場...

排球／福誠破豐商不敗之身 助內工奪登峰造極賽冠軍

2024登峰造極青年排球邀請賽今天最後一天賽程，男子組豐原高商和福誠高中壓軸登場，福誠最終戰破分豐商不敗之身，且是以直落...

排球／東山高中登峰造極賽寫連霸 錢姐力挺林郁婷

2024登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，東山高中全勝奪下女子組2連霸，表演賽公益明星隊和台北鯨華女排隊則在歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。