中職／洪一中為郭婞淳守電視整夜 跟射擊也略懂
台鋼雄鷹總教練洪一中對於各項運動都有興趣，亞、奧運只要不影響比賽都會觀看，無論什麼項目，昨天「舉重女神」郭婞淳奪銅他從頭看到尾，今天來開球的射擊銅牌李孟遠也勾起洪總的射擊記憶。
郭婞淳昨天在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤拿下銅牌，挺舉第1次試舉沒成功也導致後續挑戰金牌增添難度，但仍留下連三屆奧運拿牌的紀錄。
昨天雄鷹隊沒有比賽，洪一中剛好能夠鎖定這場夜間開始的賽事，他透露觀賽心得，認為郭婞淳挺舉第1次試舉看起來十分輕鬆，不太理解為何場邊亮起3個紅燈，而如果有成功，後面第2次試舉就能調整重量，給予中國大陸的選手（羅詩芳）壓力，「第一次失敗真的很可惜，她盡力了。」
李孟遠在男子定向飛靶項目射下銅牌，洪總表示，這場比賽自己剛好沒看到，但球員時期曾被兄弟象隊老闆洪瑞河帶去靶場接觸過射擊，「奧運比賽是從左右邊射出來，我們那時候是從背後射出來，還可以自己控制發射的時間。」而洪總第一次射擊就能成功打中飛靶。
至於女子拳擊好手林郁婷受到的委屈，洪總也很清楚來龍去脈，更直指四強賽的土耳其對手沒風度，「輸掉還比X的手勢，要嘛妳賽前就抗議啊，不要輸了又沒風度。」
只不過林郁婷時間是台灣時間11日凌晨3點半，當天下午2點雄鷹還要在大巨蛋比賽，洪總搖頭說自己沒辦法看直播，「我老家人沒法度啦，只能早上起來看重播，希望她加油。」
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