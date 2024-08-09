影／奧運奪銅錄影片感謝新竹 陳念琴：榮耀獻給大家

拳擊女王陳念琴7日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級項目奪得銅牌，讓新竹市政府宣布加碼獎金為50萬元，還推出新竹市立動物園免費入園等活動慶祝。陳念琴今天感謝新竹市的大家在電視機前為她加油打氣，也感謝新竹市府、市長邱臣遠做立牌支持，她說「榮耀獻給大家」。

陳念琴錄製影片跨海感謝國人支持，首先感謝新竹市長邱臣遠、新竹市府教育處、師長們、學弟妹、粉絲、新竹市的大家，一起集氣在電視機前為她加油，她將這份榮耀獻給大家，感謝大家每一次都用力為她加油。

陳念琴也特別感謝教練柯文明，教練從小將她拉拔長大，現在一起站在舞台上得到榮光，讓她感謝教練。她也感謝新竹市、市長，用心幫她做了許多人形立牌應援，立牌放在新竹市府內能讓粉絲前去合影。她期許自己未來還會繼續努力，希望把這份榮耀傳承給學弟妹，希望學弟妹們也能夠在自己夢想的舞台上更努力積極加油。

新竹市府已宣布，為恭賀陳念琴榮獲奧運銅牌以及感謝教練柯文明的辛勞，市府加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元。下周還將由教育處長林立生帶領同仁前往機場迎接念琴凱旋歸國，並籌辦英雄見面會活動。

邱臣遠表示，陳念琴是出色的拳擊運動選手，除了賽場上自信奮戰不懈之外，在人生面臨健康問題的挑戰時，更是積極面對，以勇於挑戰的精神突破難關，展現了優秀運動員堅強柔韌的心理素質。

為讓新竹市民共享榮耀時刻，市府於大廳設有陳念琴選手奧運期間限定打卡陳設，展設至8月11日。新竹市立動物園8月8日至16日開放免費入園；玻璃工藝館8月8日至18日不僅免費入館，1樓藝品行銷區及2樓文創商品區玻璃藝品全面9折（不含diy活動）；青草湖水域遊憩中心8月8日至14日止，民眾只要於活動期間到現場打卡留言「新竹驕傲陳念琴，我挺你」，即可享有搭乘天鵝船優惠，同時贈送SUP造型鑰匙圈，數量有限，贈完為止。

新科及竹光國民運動中心也推出祝賀優惠活動慶祝陳念琴奪牌，民眾單次使用運動中心健身房及游泳池購票（全票），8月8日至14日連續7天享8折優惠，竹光國民運動中心於此期間購買健身個別班享85折活動優惠。