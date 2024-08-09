快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

影／奧運奪銅錄影片感謝新竹 陳念琴：榮耀獻給大家

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陳念琴在奧運奪下銅牌，為新竹市爭取奧運獎牌，還拍影片感謝新竹市的大家給她支持。圖／新竹市府提供
陳念琴在奧運奪下銅牌，為新竹市爭取奧運獎牌，還拍影片感謝新竹市的大家給她支持。圖／新竹市府提供

拳擊女王陳念琴7日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級項目奪得銅牌，讓新竹市政府宣布加碼獎金為50萬元，還推出新竹市立動物園免費入園等活動慶祝。陳念琴今天感謝新竹市的大家在電視機前為她加油打氣，也感謝新竹市府、市長邱臣遠做立牌支持，她說「榮耀獻給大家」。

陳念琴錄製影片跨海感謝國人支持，首先感謝新竹市長邱臣遠、新竹市府教育處、師長們、學弟妹、粉絲、新竹市的大家，一起集氣在電視機前為她加油，她將這份榮耀獻給大家，感謝大家每一次都用力為她加油。

陳念琴也特別感謝教練柯文明，教練從小將她拉拔長大，現在一起站在舞台上得到榮光，讓她感謝教練。她也感謝新竹市、市長，用心幫她做了許多人形立牌應援，立牌放在新竹市府內能讓粉絲前去合影。她期許自己未來還會繼續努力，希望把這份榮耀傳承給學弟妹，希望學弟妹們也能夠在自己夢想的舞台上更努力積極加油。

新竹市府已宣布，為恭賀陳念琴榮獲奧運銅牌以及感謝教練柯文明的辛勞，市府加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元。下周還將由教育處長林立生帶領同仁前往機場迎接念琴凱旋歸國，並籌辦英雄見面會活動。

邱臣遠表示，陳念琴是出色的拳擊運動選手，除了賽場上自信奮戰不懈之外，在人生面臨健康問題的挑戰時，更是積極面對，以勇於挑戰的精神突破難關，展現了優秀運動員堅強柔韌的心理素質。

為讓新竹市民共享榮耀時刻，市府於大廳設有陳念琴選手奧運期間限定打卡陳設，展設至8月11日。新竹市立動物園8月8日至16日開放免費入園；玻璃工藝館8月8日至18日不僅免費入館，1樓藝品行銷區及2樓文創商品區玻璃藝品全面9折（不含diy活動）；青草湖水域遊憩中心8月8日至14日止，民眾只要於活動期間到現場打卡留言「新竹驕傲陳念琴，我挺你」，即可享有搭乘天鵝船優惠，同時贈送SUP造型鑰匙圈，數量有限，贈完為止。

新科及竹光國民運動中心也推出祝賀優惠活動慶祝陳念琴奪牌，民眾單次使用運動中心健身房及游泳池購票（全票），8月8日至14日連續7天享8折優惠，竹光國民運動中心於此期間購買健身個別班享85折活動優惠。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 體育署挺林郁婷 中華奧會發函警告IBA並準備提告
▪ 舉重／大陸媒體詢問為何落淚 郭婞淳給了這樣答案
▪ 舉重／連3屆奪牌真的辛苦 郭婞淳連床墊都帶到巴黎
▪ 美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

國民 拳擊 陳念琴

延伸閱讀

巴黎奧運／台法友好！吳詩儀送勒瓦盧瓦市長最夯珍珠奶茶徽章

撞臉奧運銅牌陳念琴…黃宣驚呆！心疼林郁婷揭反擊機會

巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元

奧運拳擊／陳念琴巴黎奧運摘銅 竹市加碼獎勵金至50萬元

相關新聞

影／奧運奪銅錄影片感謝新竹 陳念琴：榮耀獻給大家

拳擊女王陳念琴7日在巴黎奧運女子拳擊66公斤級項目奪得銅牌，讓新竹市政府宣布加碼獎金為50萬元，還推出新竹市立動物園免費...

霹靂舞／台灣新星許馥雅征戰世青賽 目標站上頒獎台

台灣霹靂舞新星許馥雅將在下個月參加世界青年霹靂舞錦標賽，教練凌維志表示，期望愛徒能夠站上頒獎台，進而挑戰2026名古屋亞...

網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場...

排球／福誠破豐商不敗之身 助內工奪登峰造極賽冠軍

2024登峰造極青年排球邀請賽今天最後一天賽程，男子組豐原高商和福誠高中壓軸登場，福誠最終戰破分豐商不敗之身，且是以直落...

排球／東山高中登峰造極賽寫連霸 錢姐力挺林郁婷

2024登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，東山高中全勝奪下女子組2連霸，表演賽公益明星隊和台北鯨華女排隊則在歡...

羽球／「麟洋配」吹起羽球熱 全台場館年增逾一成

2024巴黎奧運期間，台灣男雙選手「麟洋配」勇奪生涯第二面奧運金牌，在全台掀起「羽球熱」。住商機構觀察財政部統計，截至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。