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她敗給林郁婷比X手勢羞辱 聶永真：失運動家精神的荒謬舉措

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中華拳擊隊女將林郁婷（左）昨在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（右），以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影
中華拳擊隊女將林郁婷（左）昨在4強賽對決土耳其選手卡拉曼（右），以5：0獲勝挺進金牌戰。記者季相儒／攝影

台灣女拳王林郁婷衰捲性別風波，她昨天巴黎奧運4強賽勝出，未料對手、土耳其選手卡拉曼賽後高舉雙手，用食指比出「X」的手勢暗示，不只台灣網友不滿，其他國家網友也批評卡拉曼沒有風度。設計師聶永真在臉書表示，男人才是卡拉曼失敗的假想敵，而非同為女性競爭對手的林郁婷。

聶永真表示，在紐約時報關於敗給林郁婷的土耳其選手比「X」的報導下方，有一名網友的留言，丟出許多思考空間：「現在是只要打輸了，就硬說對手是男的就好了嗎？」 的確，卡拉曼敗後失去運動家精神的荒謬舉措，等於是毫不自知的告訴全世界：她會輸，是因為對手是男性。

但事實真是如此嗎？聶永真表示，卡拉曼作為輸家，該好好教育自己的是：對手跟自己一樣是女性，女性的力量就是可以這麼強大。男人才是卡拉曼失敗的假想敵，而非同為女性競爭對手的林郁婷。

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