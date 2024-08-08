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奧運拳擊／台法友好！吳詩儀送勒瓦盧瓦市長最夯珍珠奶茶徽章

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國拳擊代表隊致贈簽名衣予勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯（中）。圖／體育署提供
我國拳擊代表隊致贈簽名衣予勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯（中）。圖／體育署提供

2024年巴黎奧運即將進入尾聲，我國代表團、駐法國代表處大使吳志中與體育署署長鄭世忠，今天特別和中華拳擊隊拜會勒瓦盧瓦市政府，感謝市府團隊友情相助代表團開創佳績。

鄭世忠署長表示，這裡像是代表團在法國的第二個家，奧運閉幕返台後，將會永遠懷念這溫暖的家。鄭世忠也透過社群分享，打進女子57公斤級金牌戰的林郁婷，十分很感謝這次巴黎奧運期間協助她的所有人，因此特別要親自跑一趟來勒瓦盧市向市長道謝；勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯（Agnès Pottier-Dumas）也很高興，表達同為女性，預祝林郁婷能勇奪金牌。

本屆我國巴黎奧運中繼站安排與規劃，為歷屆國際大型賽會最完備，包括位於選手村附近的膳食公寓，以及位於勒瓦盧瓦市的物理治療所與市立運動中心。其中，在勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯熱情相挺與48名市議員的全數通過下，無償提供市立運動中心給台灣選手訓練之用。

「這是史無前例的，200多個國家來巴黎比賽，我們能有專屬運動中心可使用，真的不容易。就像王齊麟和李洋說的，能拿金牌，這個運動中心幫忙很大。」吳志中指出，台法間友誼長存，日前教育部鄭英耀部長已提出，未來將提供該市為期5年的獎學金計畫，期間每年提供10名學位獎學金及20名華語獎學金。

這趟感恩之旅成員包括拳擊隊6名選手林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩、甘家葳選手，及教練劉宗泰、柯文明、曾自強和羅尚策，駐法國代表處、體育署、國訓中心、運科中心及中華奧會，鮑迪埃-杜馬斯市長親自迎接，她很開心得知選手在巴黎奧運拚出佳績，「我們很開心能夠協助，在這歷史時刻陪伴你們，相信這是個好的開始，希望我們彼此友誼長存。」

巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌陳念琴代表致感謝詞，她強調運動中心對於每位選手幫助都非常大，「特別感謝市政府給我們這麼好的場地，讓我們跟教練團可以專心於戰術呈現，對於每場賽事調整更穩定。」

征戰三屆奧運的陳念琴相當感激後勤團隊，「里約奧運我還小，不太了解，但上屆東京奧運因為疫情，後勤團隊盡最大努力，幫助我們安全出賽，平安回家。現在我們已經進化到有膳食公寓、中繼站，還有這麼好的運動中心，幫助選手不間斷訓練。我們後勤團隊體育署、國訓中心、中華奧會一直努力，一直進步，讓選手更無後顧之憂站在舞台上，這一路走來，他們非常不容易，選手也非常爭氣。」

市長還特別安排導覽，參觀市府環境，吳詩儀說：「這個市政府非常漂亮，各種藝術裝置，整個設備令人大開眼界。真的很感謝市長，她真的滿年輕，很有活力，感受她對台灣非常友好。」

吳詩儀也主動將最熱門的珍珠奶茶徽章贈送給市長，她笑說：「這次珍珠奶茶徽章很漂亮，也讓我們選手感到非常驕傲，所以看到市長當下，我想要把這個台灣榮耀分享給市長。」

教育部體育署署長鄭世忠（右）感謝勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯熱情相挺，協助我國後勤支援。圖／體育署提供
教育部體育署署長鄭世忠（右）感謝勒瓦盧瓦市市長鮑迪埃-杜馬斯熱情相挺，協助我國後勤支援。圖／體育署提供

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巴黎奧運拳擊 陳念琴 體育署

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