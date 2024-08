擔心頭頂危機？揭開Alpecin 「 Doping for your hair」背後的秘密

德國熱銷No.1*的 Alpecin 洗髮露不僅受到許多專業髮型師指定使用,也在各大藥妝美妝店、電商平台締造亮眼的銷售表現,然而,其標籤上的警語卻引起爭議,在運動選手圈中廣為流傳。

Alpecin 洗髮露銷售成績亮眼,被封為「頭髮的發電機」。 圖/Alpecin提供

Alpecin 洗髮露以獨家咖啡因成分能強健髮根而聞名,被封為「頭髮的發電機」,根據德國夏里特大學醫院研究,使用該產品的幾小時內,咖啡因成分可以在頭髮毛囊中被偵測到,這項發現引發體育界關注,因為咖啡因能提升運動表現,過去被大型賽事視為禁用物品,Alpecin在進行了各項調查和專家諮詢後,決定於包裝標籤上做出聲明,確保運動選手的權益。

圖/Alpecin提供

品牌執行長 Eduard Dörrenberg 表示,「Alpecin 數十年來一直支持及贊助體育賽事,我們有責任告知運動員,Alpecin 洗髮露中含有咖啡因配方,以避免潛在的爭議。」 Eduard 也認為,從另一方面來看,消費者可以因為這樣的發現而感到高興,這證明咖啡因是一種很有效的物質,使用Alpecin 洗髮露,僅透過幾次洗髮,就能明顯感受到強健髮根的效果。

Alpecin咖啡因洗髮露中的咖啡因活性成分能深入髮根,為了讓職業運動員使用時更安心,製造商Dr. Wolff特別在產品標籤上做出聲明,將產品資訊透明化,做出全球性的預防措施,以避免給每位使用者造成不便。 圖/Alpecin提供

Alpecin”Doping for your hair”背後的秘密

Alpecin 咖啡因洗髮露主打「Doping for your hair」,其獨家咖啡因可以從根部活化髮根,使頭髮更強健,產品上市多年來,回購率超高,使用者的口碑好評早已超越少數擔憂的聲音,產品活性成分受到科學認證,確實能保護頭髮的健康活力。在慕尼黑世界化妝品科技研討會 (IFSCC) 中,咖啡因強健髮根的效果受到印度皮膚科醫師暨毛髮專家—杜拉特教授 (Dr. Rachita Dhurat **) 公開認可,同時證明使用咖啡因不會有副作用產生。

熱銷關鍵:使用者口碑好評+無添加配方

業界也十分推崇Alpecin 咖啡因洗髮露的配方成分,無添加矽靈配方,提供更自然的頭皮護理,也讓消費者能放心、持續地使用,達到更顯著的效果。許多專業髮型師都表示會推薦給顧客使用,大多數使用者在持續使用一段時間後,皆明顯感受到頭髮質地與外觀的改善。

簡單3步驟,頭髮日常養護必備

感覺髮量越來越稀疏?不想洗頭時排水孔被頭髮阻塞?就從日常養護開始做起!建議著重以下3步驟:

1.培養頭髮護理習慣:每天使用 Alpecin 咖啡因系列產品,科學實證能改善髮質、讓頭髮更強健。

2.避免頭髮過熱:使用吹風機時,以免溫度過高造成頭髮損傷。

3.小心梳理頭髮:保持輕力梳頭,過度拉扯容易損害頭髮毛囊,使頭髮斷裂。

透過3個簡單步驟,加上 Alpecin 咖啡因洗髮露的力量,有助頭髮保持光澤、健康強健,找回頭髮生生不息的活力。

Alpecin 獨特咖啡因複合物已被證實能緩解男性的頭頂困擾,活絡強健頭髮環境,天天使用 Alpecin 咖啡因系列產品養護頭髮,效果可期。 圖/Alpecin提供

Alpecin 品牌創立於1930年,專注於改善男性頭髮危機,至今已獲得全球數百萬使用者的肯定,每一瓶產品皆在德國生產,符合德國最嚴格的質檢標準,亞洲男士工作壓力大,很多人都有頭皮敏感、髮根脆弱的困擾,Alpecin 獨特咖啡因複合物已被證實能緩解男性的頭頂困擾,活絡強健頭髮環境。此外,Alpecin 還針對乾性、乾屑、油性頭皮等不同的頭皮屬性,設計多元的男性頭髮護理產品,滿足各式頭皮類型或特殊需求,幫助男性朋友頂上自信回歸、悄悄變帥氣!

*Alpecin為德國AC尼爾森市調連續十年(2013-2022)在德國藥局強健髮根品類中市佔第一的男性健髮品牌

**Dr. Rachita Dhurat 教授印度皮膚科醫生及毛髮專家 , LTMG 醫院皮膚科和孟買 Sion 醫學院的教授,以治療頭髮及頭皮疾病方面的專業聞名,也在相關醫學期刊上發表大量的文章。

***T.W. Fischer, E. Herczeg-Lisztes, W. Funk, D. Zillikens, T. Bıro and R. Paus (2014).

Differential effects of caffeine on hair shaft elongation, matrix and outer root sheath keratinocyte proliferation, and transforming growth factor-b2/insulin-like growth factor-1-mediated regulation of the hair cycle in male and female human hair follicles in vitro. British Journal of Dermatology, 177, 1031-1043