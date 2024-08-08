霹靂舞／台灣新星許馥雅征戰世青賽 目標站上頒獎台
台灣霹靂舞新星許馥雅將在下個月參加世界青年霹靂舞錦標賽，教練凌維志表示，期望愛徒能夠站上頒獎台，進而挑戰2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運。
曾經勇奪世界中學生運動會的霹靂舞銅牌，剛滿18歲的許馥雅是台灣女子霹靂舞新星，即將在下個月參加世界青年霹靂舞錦標賽。她出席活動時接受中央社採訪表示，備戰主要讓基礎動作更多變化，並說屆時可能碰到近期挑戰巴黎奧運舞台的對手，「抱著盡力而為的心態。」
已經帶許馥雅長達10年，教練凌維志認為，愛徒是自我能力要求很高的選手，每天都很認真訓練，幾乎沒什麼休息時間，並為她設下世青賽奪牌的目標，同時替明年正式邁向成人組鋪路，「重心擺在2026名古屋亞運，希望能夠幫助台灣勇奪霹靂舞獎牌。」
小時候的許馥雅對體操很有興趣，但自認起步年紀太大，加上學校沒有校隊，因此並未選擇踏上體操之路，不過這份「體操魂」在她8、9歲第1次接觸到霹靂舞時瞬間爆發，「原本我是跳hip hop，因為看到霹靂舞很多地板動作跟體操很像，所以帶著好玩心態改跳霹靂舞。」
有趣的是，除了霹靂舞之外，許馥雅還有另一個「扯鈴校隊」身分，不過直到高一拿到世中運的霹靂舞銅牌，才讓她下定決心走上霹靂舞選手之路。許馥雅提到，從扯鈴學到耐心、比較會抓技巧，幫助她更快上手霹靂舞。
從2018年開始關注日本霹靂舞女將湯淺亞實（AmiYuasa），許馥雅興奮表示，非常喜歡湯淺亞實的跳舞風格，尤其展現方式很帥、具有特色，「就像看到她的影子就知道是Ami」，希望自己也能成為這樣的選手。力拚名古屋亞運的參賽資格，許馥雅笑說，希望屆時有機會與偶像同場較勁。
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