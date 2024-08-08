網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場賽事將是9月底舉行的拉沃盃（Laver Cup）。

路透社報導，這是納達爾連續第2年缺席年度最後一項大滿貫賽。納達爾曾在美網4度封王，最近一次是在2019年。

38歲的納達爾在社群媒體X發文寫道：「我今天發文讓大家知道，我已決定不參加今年的美國公開賽，我在那裡有很美好的回憶。」

「我將想念那些扣人心弦的比賽，以及在紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium）特別的夜場比賽，但我不認為我這次可以拿出100%的狀態。」

納達爾又說，他下一場比賽將是9月20日到22日在柏林舉行的拉沃盃。

坐擁22座大滿貫賽冠軍的納達爾參加巴黎奧運時，在男子單打第2輪以1比6、4比6不敵塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），在雙打賽與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搭檔止步8強。

前世界球王納達爾過去兩年受大大小小傷勢所擾，如今世界排名滑落到第159名。

納達爾因傷休息一段很長時間後復出，1月又因輕微肌肉撕裂傷退出澳洲公開賽，5月在法國公開賽首輪即遭淘汰。

納達爾為了備戰巴黎奧運缺席溫布頓錦標賽。今年奧運是在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）紅土球場舉行，而有「紅土之王」美名的納達爾曾在此贏過14座法網冠軍。