快訊

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

主計總處揭台灣經濟三結構變了 未來環境該喜還是憂？

iPhone 16實機影片曝！5色真正色調超驚豔 他讚這2色「果然好看」

網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃

中央社／ 馬德里7日綜合外電報導
納達爾決定不參加美國網球公開賽。 法新社
納達爾決定不參加美國網球公開賽。 法新社

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場賽事將是9月底舉行的拉沃盃（Laver Cup）。

路透社報導，這是納達爾連續第2年缺席年度最後一項大滿貫賽。納達爾曾在美網4度封王，最近一次是在2019年。

38歲的納達爾在社群媒體X發文寫道：「我今天發文讓大家知道，我已決定不參加今年的美國公開賽，我在那裡有很美好的回憶。」

「我將想念那些扣人心弦的比賽，以及在紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium）特別的夜場比賽，但我不認為我這次可以拿出100%的狀態。」

納達爾又說，他下一場比賽將是9月20日到22日在柏林舉行的拉沃盃。

坐擁22座大滿貫賽冠軍的納達爾參加巴黎奧運時，在男子單打第2輪以1比6、4比6不敵塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），在雙打賽與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搭檔止步8強。

前世界球王納達爾過去兩年受大大小小傷勢所擾，如今世界排名滑落到第159名。

納達爾因傷休息一段很長時間後復出，1月又因輕微肌肉撕裂傷退出澳洲公開賽，5月在法國公開賽首輪即遭淘汰。

納達爾為了備戰巴黎奧運缺席溫布頓錦標賽。今年奧運是在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）紅土球場舉行，而有「紅土之王」美名的納達爾曾在此贏過14座法網冠軍。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 拳擊／對手比「X」不解釋 外國拳迷不捨林郁婷
▪ 拳擊／林郁婷金牌戰對手是黑馬 波蘭20歲新星今年竟參選過
▪ 田徑／最後100公尺超車3人！美國霍爾400公尺史詩級逆轉奪金
▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 美國4強再戰塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

Novak Djokovic 納達爾 美網

延伸閱讀

奧運網球／夢幻男雙止步8強 納達爾感謝球迷也暗示不打美網

奧運網球／納達爾「超級搶10」打神了！西班牙夢幻男雙勇闖8強

奧運網球／男單第二輪止步 納達爾：將決定未來去向

奧運網球／男單遭淘汰 納達爾：奧運後將做出生涯決定

相關新聞

網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場...

排球／福誠破豐商不敗之身 助內工奪登峰造極賽冠軍

2024登峰造極青年排球邀請賽今天最後一天賽程，男子組豐原高商和福誠高中壓軸登場，福誠最終戰破分豐商不敗之身，且是以直落...

排球／東山高中登峰造極賽寫連霸 錢姐力挺林郁婷

2024登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，東山高中全勝奪下女子組2連霸，表演賽公益明星隊和台北鯨華女排隊則在歡...

羽球／「麟洋配」吹起羽球熱 全台場館年增逾一成

2024巴黎奧運期間，台灣男雙選手「麟洋配」勇奪生涯第二面奧運金牌，在全台掀起「羽球熱」。住商機構觀察財政部統計，截至今...

世界軟式少棒南投新豐國小奪冠 亞太盃巧固球彰化二林高中摘金

巴黎奧運正熱，我國運動小將也在發光發熱。南投縣新豐國小棒球隊近日暌違5年抱回世界少年軟式棒球錦標賽冠軍，桃園市龜山國小棒...

排球／登峰造極壓軸賽程 鯨華女排現身明星賽

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入尾聲，今天部分名次出爐，明天最後一天賽程，男子組豐原高商、女子組的東山高中，有望稱王封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。