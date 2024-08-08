網球／納達爾宣布不打美網 下一戰是9月底的拉沃盃
西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天表示，由於擔憂自己的身體狀況，他決定不參加美國網球公開賽，並說他的下一場賽事將是9月底舉行的拉沃盃（Laver Cup）。
路透社報導，這是納達爾連續第2年缺席年度最後一項大滿貫賽。納達爾曾在美網4度封王，最近一次是在2019年。
38歲的納達爾在社群媒體X發文寫道：「我今天發文讓大家知道，我已決定不參加今年的美國公開賽，我在那裡有很美好的回憶。」
「我將想念那些扣人心弦的比賽，以及在紐約市艾許球場（Arthur Ashe Stadium）特別的夜場比賽，但我不認為我這次可以拿出100%的狀態。」
納達爾又說，他下一場比賽將是9月20日到22日在柏林舉行的拉沃盃。
坐擁22座大滿貫賽冠軍的納達爾參加巴黎奧運時，在男子單打第2輪以1比6、4比6不敵塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic），在雙打賽與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搭檔止步8強。
前世界球王納達爾過去兩年受大大小小傷勢所擾，如今世界排名滑落到第159名。
納達爾因傷休息一段很長時間後復出，1月又因輕微肌肉撕裂傷退出澳洲公開賽，5月在法國公開賽首輪即遭淘汰。
納達爾為了備戰巴黎奧運缺席溫布頓錦標賽。今年奧運是在羅蘭蓋洛斯（Roland Garros）紅土球場舉行，而有「紅土之王」美名的納達爾曾在此贏過14座法網冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言