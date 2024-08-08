中華體操、輕艇代表隊返台 唐嘉鴻：比賽動作將進化

2024巴黎奧運中華體操、輕艇(激流) 代表隊選手及教練，今天上午6時56分搭乘長榮航空BR-88航班抵達桃園國際機場，為我國在體操男子單槓項目奪得銅牌的唐嘉鴻下機後受到熱烈歡迎。

今天返台的選手包括體操選手丁華恬、唐嘉鴻，以及輕艇(激流) 吳少璿、張筑涵。唐嘉鴻受訪時表示，比賽的動作將會進化，提升到「貓跳900」，也感謝教練找來專業團隊的幫忙。

本次載運選手往返巴黎的長榮航空地勤人員，也在候機室外手持寫有「我們TEAM 我們挺」的布條迎接選手入境，並高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，手持加油棒高喊口號，歡迎奧運選手們回家。