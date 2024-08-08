快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

中華體操、輕艇代表隊返台 唐嘉鴻：比賽動作將進化

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
巴黎奧運中華體操、輕艇(激流) 代表隊選手及教練，今天上午搭機返台。記者黃仲明／攝影
巴黎奧運中華體操、輕艇(激流) 代表隊選手及教練，今天上午搭機返台。記者黃仲明／攝影

2024巴黎奧運中華體操、輕艇(激流) 代表隊選手及教練，今天上午6時56分搭乘長榮航空BR-88航班抵達桃園國際機場，為我國在體操男子單槓項目奪得銅牌的唐嘉鴻下機後受到熱烈歡迎。

今天返台的選手包括體操選手丁華恬、唐嘉鴻，以及輕艇(激流) 吳少璿、張筑涵。唐嘉鴻受訪時表示，比賽的動作將會進化，提升到「貓跳900」，也感謝教練找來專業團隊的幫忙。

本次載運選手往返巴黎的長榮航空地勤人員，也在候機室外手持寫有「我們TEAM 我們挺」的布條迎接選手入境，並高喊「台灣之光歡迎回家，長榮航空以您為榮」；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，手持加油棒高喊口號，歡迎奧運選手們回家。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名42 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 吳少璿 唐嘉鴻

延伸閱讀

巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9340萬元

奧運體操／唐嘉鴻並列銅牌會旗在「中國下方」可能原因曝光

奧運體操／唐嘉鴻奧運摘銅 台師大挺學術、職業雙重發展

奧運體操／唐嘉鴻單槓奪銅 「翻滾吧！男孩」宜蘭公正母校推一把

相關新聞

中華體操、輕艇代表隊返台 唐嘉鴻：比賽動作將進化

2024巴黎奧運中華體操、輕艇(激流) 代表隊選手及教練，今天上午6時56分搭乘長榮航空BR-88航班抵達桃園國際機場，...

排球／福誠破豐商不敗之身 助內工奪登峰造極賽冠軍

2024登峰造極青年排球邀請賽今天最後一天賽程，男子組豐原高商和福誠高中壓軸登場，福誠最終戰破分豐商不敗之身，且是以直落...

排球／東山高中登峰造極賽寫連霸 錢姐力挺林郁婷

2024登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，東山高中全勝奪下女子組2連霸，表演賽公益明星隊和台北鯨華女排隊則在歡...

羽球／「麟洋配」吹起羽球熱 全台場館年增逾一成

2024巴黎奧運期間，台灣男雙選手「麟洋配」勇奪生涯第二面奧運金牌，在全台掀起「羽球熱」。住商機構觀察財政部統計，截至今...

世界軟式少棒南投新豐國小奪冠 亞太盃巧固球彰化二林高中摘金

巴黎奧運正熱，我國運動小將也在發光發熱。南投縣新豐國小棒球隊近日暌違5年抱回世界少年軟式棒球錦標賽冠軍，桃園市龜山國小棒...

排球／登峰造極壓軸賽程 鯨華女排現身明星賽

2024登峰造極青年排球邀請賽邁入尾聲，今天部分名次出爐，明天最後一天賽程，男子組豐原高商、女子組的東山高中，有望稱王封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。