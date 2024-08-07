快訊

連威而鋼都討…鄭文燦愛將涉貪限制出境出海 律師稱：海外無資產不會逃

奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
陳思羽（中）表示今年奧運已經不留遺憾。記者季相儒／攝影
陳思羽（中）表示今年奧運已經不留遺憾。記者季相儒／攝影

已經連續3屆攜手參加奧運會的我國女子桌球好手陳思羽鄭怡靜，今年巴黎奧運賽程在今天女團止步於8強賽後落幕，其中日前才剛過31歲生日卻已經4度參賽的陳思羽坦言，儘管最終未能完成站上頒獎台目標，但可以一屆比一屆好已經是個肯定，也沒有留下遺憾。

從倫敦奧運開始已經連續4屆登上奧運舞台的陳思羽，今年巴黎奧運與林昀儒參加混雙賽事在8強止步，今天女團則是與簡彤娟搭檔擔綱第一點女雙賽事，不過最終不敵世界排名第一的陳夢／王曼昱，最終中華隊也止步於8強。

陳思羽坦言，賽後回頭看這幾屆奧運，自覺已經做得不錯，且能夠一屆比一屆好已經是對自己的肯定，雖然沒有達到站上頒獎台的目標，但每一次都比前一次更加努力的挑戰目標，已經讓她沒有遺憾。

至於連續3屆奧運都參賽的鄭怡靜，今年巴黎奧運兩度與世界球后孫穎莎碰頭都吞下敗仗，不過也都展現不錯的對抗性，談到東京奧運後一度因傷陷入低潮，到後來重新找回自己，鄭怡靜也坦言感覺到自己愈來愈強，應該會再一次挑戰奧運。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 巴黎奧運／陳念琴獲第五面獎牌 國光獎金目前已發出9190萬元
▪ 奧運羽球／熱情球迷從早到晚守家門 王齊麟：請給一些私人空間
▪ 羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天
▪ 巴黎奧運／現金、房車和鑽石 各國奧運金牌選手獎勵比一比
▪ 8強對決美國迎戰巴西 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 1金4銅排名39 看中華隊本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜 陳思羽

延伸閱讀

奧運桌球／女團8強賽對大陸是硬仗 中華隊3名女將透露想法

奧運桌球／做好百分之兩百準備 鄭怡靜不敵孫穎莎哽咽

奧運桌球／對「大魔王」孫穎莎4局點沒把握 鄭怡靜止步8強

奧運桌球／直落4拍下8強門票 鄭怡靜平個人最佳、下戰挑戰大魔王

相關新聞

奧運桌球／簡彤娟打出好球仍輸王曼昱 中華女團8強止步

我國桌球女團今天在巴黎奧運8強賽遭遇第1種子的中國大陸，在前兩點女雙、女單都遭對手直落三拿下後，第三點則由首度站上奧運舞...

奧運桌球／與偶像王曼昱纏鬥 簡彤娟首次奧運不滿意

首次披上中華隊戰袍出征奧運的桌球女將簡彤娟，今天在女團8強賽不僅在首點與陳思羽組成雙打，還在第三點單打對上世界排名第3名...

奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運

已經連續3屆攜手參加奧運會的我國女子桌球好手陳思羽與鄭怡靜，今年巴黎奧運賽程在今天女團止步於8強賽後落幕，其中日前才剛過...

奧運桌球／鄭怡靜再戰孫穎莎仍吞敗 女團8強遭大陸聽牌

巴黎奧運桌球女團8強賽，中華隊今天遭遇挑戰5連霸的中國大陸，在首點女雙被對手直落三拿下後，第二點單打由日前才在女單8強賽...

奧運桌球／中華女團8強迎戰大魔王 首點雙打遭直落三

巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，我國由陳思羽搭配簡彤娟迎戰世界女雙排名第1...

奧運羽球／返高雄老家受陳其邁迎接 戴資穎：不可能沒退役的一天

「台灣球后」戴資穎在巴黎奧運帶傷上陣，不敵好友依瑟儂，無緣八強，今日早上搭機回台，返回高雄老家，市長陳其邁專程迎接她，陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。