奧運桌球／陳思羽不留遺憾 鄭怡靜應會再戰下屆奧運
已經連續3屆攜手參加奧運會的我國女子桌球好手陳思羽與鄭怡靜，今年巴黎奧運賽程在今天女團止步於8強賽後落幕，其中日前才剛過31歲生日卻已經4度參賽的陳思羽坦言，儘管最終未能完成站上頒獎台目標，但可以一屆比一屆好已經是個肯定，也沒有留下遺憾。
從倫敦奧運開始已經連續4屆登上奧運舞台的陳思羽，今年巴黎奧運與林昀儒參加混雙賽事在8強止步，今天女團則是與簡彤娟搭檔擔綱第一點女雙賽事，不過最終不敵世界排名第一的陳夢／王曼昱，最終中華隊也止步於8強。
陳思羽坦言，賽後回頭看這幾屆奧運，自覺已經做得不錯，且能夠一屆比一屆好已經是對自己的肯定，雖然沒有達到站上頒獎台的目標，但每一次都比前一次更加努力的挑戰目標，已經讓她沒有遺憾。
至於連續3屆奧運都參賽的鄭怡靜，今年巴黎奧運兩度與世界球后孫穎莎碰頭都吞下敗仗，不過也都展現不錯的對抗性，談到東京奧運後一度因傷陷入低潮，到後來重新找回自己，鄭怡靜也坦言感覺到自己愈來愈強，應該會再一次挑戰奧運。
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