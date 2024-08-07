圖輯／奧運桌球 中華隊女團不敵大陸 止步8強
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽搭配簡彤娟迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點，第二點由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來，第三點由簡彤娟面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手，助大陸隊挺進4強，中華隊則是在8強止步。
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