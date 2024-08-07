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圖輯／奧運桌球 中華隊女團不敵大陸 止步8強

攝影中心／ 特派記者季相儒／巴黎即時報導
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影

巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽搭配簡彤娟迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點，第二點由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來，第三點由簡彤娟面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手，助大陸隊挺進4強，中華隊則是在8強止步。

第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（圖）搭配簡彤娟迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（圖）搭配簡彤娟迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右二）搭配簡彤娟（右一）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右二）搭配簡彤娟（右一）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，最終不敵大陸，止步8強。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，最終不敵大陸，止步8強。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右二）搭配簡彤娟（右一）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右二）搭配簡彤娟（右一）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
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第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
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第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第三點由簡彤娟（圖）面對世界排名第3名的王曼昱，最終以7：11、8：11、4：11不敵對手。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
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巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
第二點單打由日前才在女單8強賽交手過的鄭怡靜（圖）出戰球后孫穎莎，最終鄭怡靜以9：11、2：11、8：11敗下陣來。記者季相儒／攝影
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巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，最終不敵大陸，止步8強。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，最終不敵大陸，止步8強。記者季相儒／攝影
巴黎奧運桌球女團賽事，中華隊今天在8強賽遭遇第一種子的中國大陸，在首點賽事中，由陳思羽（右）搭配簡彤娟（左）迎戰世界女雙排名第1名的陳夢／王曼昱，最終以6：11、4：11、7：11先讓出首點。記者季相儒／攝影
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中華隊 簡彤娟 鄭怡靜

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