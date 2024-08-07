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排球／福誠破豐商不敗之身 助內工奪登峰造極賽冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
福誠高中在登峰造極青年排球邀請賽壓軸戰破了豐原高商不敗之身。圖／大會提供
福誠高中在登峰造極青年排球邀請賽壓軸戰破了豐原高商不敗之身。圖／大會提供

2024登峰造極青年排球邀請賽今天最後一天賽程，男子組豐原高商和福誠高中壓軸登場，福誠最終戰破分豐商不敗之身，且是以直落3拿下勝利，比較戰績後反而是內湖高工登頂，首度獲得邀請賽冠軍，福誠收下亞軍。

首局福誠打出8：4攻勢，攻守俱佳下再將比數拉開到16：7，順利以25：12先下一城。次局兩隊拉鋸，福誠局數後段拉開差距，以25：17取得局數「聽牌」優勢。第三局前半，兩隊比數仍僵持，不過福誠再拉尾盤，擴大優勢到18：12領先後，最終以25：18收下勝利，也「助攻」內工奪冠。

內工首度在登峰造極青年排球邀請賽奪冠，教練石修智說：「其實能拿到冠軍是滿意外的，我們主要來不是要拿成績，是先看我們暑假前一個月練習的效果怎麼樣，看到我們還有哪個地方不足，不夠好的地方，我們要再持續加強，畢竟目標還是放在高中聯賽。」

最終成績女子組1到8名分別是東山高中、枋寮高中、中山工商、北港高中、鶯歌工商、內湖高中；男子組1到8名是內湖高工、福誠高中、豐原高商、華僑高中、屏榮高中、苑裡高中、內湖高中和麥寮高中。

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