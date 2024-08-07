排球／東山高中登峰造極賽寫連霸 錢姐力挺林郁婷

2024登峰造極青年排球邀請賽今天進行最後一天賽程，東山高中全勝奪下女子組2連霸，表演賽公益明星隊和台北鯨華女排隊則在歡樂聲中以1：1握手言和。

公益明星隊和台北鯨華女排隊連續三屆參與，公益明星隊領隊錢薇娟表示，全明星運動會在台灣造成一定的風潮，讓外界看到藝人對於運動的熱愛，也因為節目讓更多人認識他們，「我們常常在講，『取之於社會 用之於社會』，既然有這個機會，我們要回饋到運動賽場上。」

「錢姐」認為，登峰造極比賽要建立其實很不容易，可以盡一點力量，最重要這個時間點，讓所有的藝人朋友可以再聚集在一起，「真的很難很難，所以除了很開心以外，又可以做公益，又可以再跟一些粉絲朋友們見面，加上全明星運動會鯨華女排是我們的執行的教練團隊，能夠一起打球，是一件非常開心的事情。」

台北鯨華女排隊的廖苡任是人氣球星，她感謝登峰造極的比賽，讓基層排球有更多曝光機會，「而且每場賽事都有轉播，其實非常感動，希望台灣的排球能見度可以越來越高。」

近來巴黎奧運進行中，錢薇娟也是台北市立大學的助理教授，她表示，奧運裡有不少北市大的運動員，而看到李洋和王齊麟的比賽更是感動，「我覺得他們兩位是為奧運而生的男人，帶起全台灣愛國情操，這是非常非常感人的。」