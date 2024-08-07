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羽球／麟洋配拿金牌、全台館數暴衝 羽球是如何成全民運動？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
王齊麟談到與李洋搭檔一起奮鬥，是件非常感動的事。李洋（左一）聽到搭檔談話，立刻在旁比出愛心手勢，大讚王齊麟說的很好。記者黃仲明／攝影
王齊麟談到與李洋搭檔一起奮鬥，是件非常感動的事。李洋（左一）聽到搭檔談話，立刻在旁比出愛心手勢，大讚王齊麟說的很好。記者黃仲明／攝影

「麟洋配」連兩屆拿下奧運金牌，帶動全台掀起「羽球熱」。住商機構觀察財政部統計，截至今年5月為止，全台羽球場館一年來家數成長16.5%，目前達113間，增幅為各類場館之冠。

大家房屋企研室公關主任賴志昶表示，國內過去曾為全球羽球、球拍生產大國，之後在企業與各級學校推廣下蓬勃發展，近年隨著「金牌熱」，場館家數更上一層樓。

賴志昶表示，1860年代起源於英國的羽球運動，後續經印度傳至東亞各國，如今已成為全球各地最親民的運動之一，並於1972年以表演項目首度亮相於奧運舞台。

台灣羽球發展起源於日治時間，1950年代受制於器材需進口而發展受阻，國內1950~1960年代開始自製羽球、球拍，並一度成為羽球器材生產大國，運動成本降低不少，遂成為全民運動。

運動產業各類場館家數統計。表／住商機構提供
運動產業各類場館家數統計。表／住商機構提供

根據財政部統計，全台羽球場館截至5月為止共達113家，與去年同期相比家數成長16.5%，漲幅更是各類場館之最。

賴志昶分析，羽球運動有入手門檻親民、運動成本低等特性，易於國內推廣，進而在近年來孕育出包含戴資穎、周天成及「麟洋配」李洋、王齊麟等好手，連番在國際賽事場上發光，讓羽球運動熱度持續發燒，在國內對該運動需求日益增大之下，致使相關場館家數逐年攀升。

細看財政部統計，全台各行政區截至5月為止，羽球場館家數以台中市達36家最多，賴志昶表示，主要有三大原因，除各級學校推廣外，國內主要企業羽球隊在此有不少學校建教合作，也使該運動廣泛盛行；此外，台中市都會人口密集，在運動風氣日漸盛行下，自然讓場館一家接著一家開。

另觀察其他運動場館，以健身中心達1000家數最多，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，健身產業針對空間需求較大，隨著運動產業於疫情後反彈，搭上全民追求時尚運動熱度，能有效去化區域不少閒置的大型商用空間。

她表示，健身場域的型態越趨多元，小而美的健身房尤其適宜都會區，隨著運動熱潮延續，精巧型的運動空間有望成為下一商機。

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