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李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

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奧運羽球／李洋凱旋歸國說想選羽協理事長 最快要等2026年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟／李洋今天早晨凱旋歸國，準備退役的李洋(右)更透露有參選中華羽協理事長的想法。 記者／黃仲明攝影
王齊麟／李洋今天早晨凱旋歸國，準備退役的李洋(右)更透露有參選中華羽協理事長的想法。 記者／黃仲明攝影

巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟李洋今天早晨凱旋歸國，準備退役的李洋更透露有參選中華羽協理事長的想法。依照現行狀況，李洋最快後年可角逐理事長席位。

28歲的李洋早宣布巴黎奧運後退役，完成男雙金牌戰後特別跪地親吻球場，象徵和奧運、選手身份告別。他選手身份「最後一舞」留給台灣球迷，9月3日到8日的台北羽球公開賽將和王齊麟再合體，至於是否參加年底的BWF年終賽還沒決定。

兩年前已獲聘國體大副教授，李洋巴黎奧運後就要歸建，今天返台也透露另個規劃，他說：「有機會的話，希望能夠參選羽協理事長，讓選手得到更多幫助。」

羽球協會現任理事長張國祚2017年上陣，因《國體法》修法通過，羽協2018年改選，張國祚再度選上，2022年連任成功。

依《國體法》規定，特定體育團體理事長（會長）任期，每任不得超過4年，可連任一次，代表目前正在第二任期的張國祚將在2026年接棒，李洋參選羽協理事長的目標最快2年後就能實現。

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