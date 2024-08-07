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世界軟式少棒南投新豐國小奪冠 亞太盃巧固球彰化二林高中摘金

聯合報／ 記者賴香珊周嘉茹簡慧珍／連線報導
南投縣新豐國小棒球隊代表台灣赴日勇奪IBA世界少棒賽冠軍，球員昨天到樟樹公福德宮還願感謝。記者賴香珊／攝影
南投縣新豐國小棒球隊代表台灣赴日勇奪IBA世界少棒賽冠軍，球員昨天到樟樹公福德宮還願感謝。記者賴香珊／攝影

巴黎奧運正熱，我國運動小將也在發光發熱。南投縣新豐國小棒球隊近日暌違5年抱回世界少年軟式棒球錦標賽冠軍，桃園市龜山國小棒球隊則將啟程美國代表台灣參加世界少棒大賽。以彰化縣二林高中學生為主的代表隊征戰亞太盃青少年巧固球錦標賽替台灣再搶下金牌，運動表現大放異彩。

南投縣新豐國小棒球隊今年取得代表我國赴日本東京參加WBF（I.B.A-BOYS）世界少年軟式棒球賽資格，但出國經費上看百萬元，經縣府補助加上南崗樟樹公福德宮管委會挹注才成行。

新豐國小棒球小將7月底赴日接連擊敗中國、日本代表隊，拿下冠軍後載譽歸國，是中華隊暌違5年再度抱回該少棒賽冠軍，也是南投縣首座軟式棒球世界冠軍，球隊昨回到樟樹公福德宮還願致謝。

同樣以棒球聞名的龜山國小棒球隊，將在8月8日前往美國威廉波特參加第77屆世界少棒大賽。球隊昨天到壽山巖觀音寺參拜祈福。

另，彰化縣立二林高中為巧固球重點發展學校，今年與高雄市嘉興國中、桃園市大成國中組成聯隊參與亞太盃青少年巧固球錦標賽，面對強敵新加坡隊時打到延長賽，最後贏4球一雪去年屈居亞軍的前恥，重登冠軍寶座。二林高中巧固球隊昨返校練習，受到學校和二林鎮公所歡迎。

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