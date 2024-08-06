排球／登峰造極壓軸賽程 鯨華女排現身明星賽
2024登峰造極青年排球邀請賽邁入尾聲，今天部分名次出爐，明天最後一天賽程，男子組豐原高商、女子組的東山高中，有望稱王封后；明天下午1時的表演賽還有公益明星隊出戰台北鯨華女排隊，繼續帶給球迷多采多姿的排球盛會。
目前已經底定的名次，男子組5到8名分別是屏榮高中、苑裡高中、內湖高中和麥寮高中。
男子組其他戰況，明天賽程如果倒數第二場內湖高工贏華僑高中，內工將獲得第二；豐原高商如果最後一場擊敗福誠高中，豐商就會全勝奪冠，若輸，將要比對戰局數才會有結果。
女子組部分，東山高中明天將對鶯歌商工，東山如果贏球，將以全勝姿態封后，若輸球，也要比較對戰局數才會有結果。豐原高商和東山高中是去年的男女子組冠軍。
女子組的枋寮高中本屆首度參加邀請賽，她們在112學年度HVL高中排球聯賽打下第6名。
枋寮教練吳雅香指出，這也是學校這學期的第一場比賽，所以大家可能還在磨合當中，也希望藉由這次比賽經驗，讓大家能夠更上一層樓，也告訴孩子，「你們好好去享受你的舞台，大家開心打球不要有任何的壓力，這幾場比賽下來，孩子的表現都很棒。」
本屆大會特別安排多場不同領域的藝文活動，免費讓各球隊自由選擇參加。其中，就有學校前進台北大巨蛋感受到棒球的激情，更剛好親眼目睹韓國藝人泫雅精湛的演出，以及洗腦神曲《晚安大小姐》原唱登台。
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