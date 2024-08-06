亞太盃青少年巧固球賽擊敗宿敵新加坡 我國重奪U15冠軍

2024奧運我國勇奪一金三銅，另在亞太盃青少年巧固球錦標賽我國重奪金牌；巧固球選手以彰化縣立二林高中巧固球隊為主，今返校練習，受到學校和二林鎮公所歡迎；鎮長蔡詩傑表示，若巧固球列為亞奧運競賽項目，一定可為我國摘金抱銀。

巧固球非亞奧運競賽項目，曾被彰化縣體育班招生排除，經過全力爭取，重點發展學校縣立二林高中109學年國中部恢復招收體育班巧固球選手，111學年高中部復招，教育處長蔡金田准予補助5萬元讓選手參加2024亞太盃青少年巧固球錦標賽，彰顯彰化縣重視多元體育發展。

我國巧固球國家代表隊2017至2022年獲亞太盃青少年錦標賽U15六連霸，去年被勁敵新加坡代表隊擊敗，屈居亞軍。教練黃宏凱說，今年我國代表隊由彰化二林高中國中部巧固球員為主幹，跟高雄嘉興國中、桃園大成國中組成聯隊，平日各自練習，賽前半個月的一連兩周在二林鎮中正國小集訓合計6天，面對強敵新加坡隊時打到延長賽，贏4球一雪前恥，重登冠軍寶座。

巧固球代表隊長洪秉源表示，平常要練習進攻、防守，及熟悉隊友的球路做「配球」進攻得分，彰化代表隊和高雄、桃園代表隊聯手更需要培養團隊默契，今年亞太盃U15有8隊，能擊敗去年對手，全隊都相當興奮能再次奪冠。