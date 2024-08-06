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奧運田徑／劇場！銀牌失而復得 肯亞女將5000公尺「金包銀」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
肯亞女將基皮耶貢(左)銀牌失而復得，和奪金的同胞切貝特（右）完成「金包銀」成績 法國新聞社
肯亞女將基皮耶貢(左)銀牌失而復得，和奪金的同胞切貝特（右）完成「金包銀」成績 法國新聞社

肯亞女將基皮耶貢（Faith Kipyegon）在巴黎奧運女子5000公尺經歷一場心情三溫暖，她原本奪下銀牌，和同胞切貝特（Beatrice Chebet）完成「金包銀」成績，但她的銀牌卻因被判取消資格消失，經過申訴後銀牌又失而復得，最終仍帶回獎牌。

去年奪下世錦賽5000公尺金牌的基皮耶貢，今天巴黎奧運跑出14分29秒60，只落後切貝特的14分28秒56，兩人賽後一起拿起肯亞國旗慶祝，但喜悅卻沒能維持，她被指出倒數第二圈和衣索比亞的世界紀錄保持人特塞蓋（Gudaf Tsegay）相撞，因此被取消資格。

原本奪下銅牌的荷蘭女將哈桑（Sifan Hassan）成為銀牌得主，第4名的義大利巴托克萊莉（Nadia Battocletti）遞補銅牌，不過在申訴後又恢復成績，銀牌失而復得。

切貝特表示，當下很為同胞難過，希望正義得以伸張，她在申訴成功前說：「因為基皮耶貢沒有做任何錯事，相信她最後會拿到獎牌。」

哈桑是東京奧運女子5000公尺和10000公尺金牌，巴黎奧運挑戰5000公尺衛冕雖失利，獎牌成色又從銅牌、銀牌變回銅牌，她直言不在意，「我很為大家開心，對我來說，我不在意。」

還有10000公尺和馬拉松賽事的哈桑表示，說來瘋狂，但她樂在比賽中，「我知道有人之前參加過3項，但不會是10000公尺和馬拉松。我很好奇，我能登上頒獎台嗎？我能完賽嗎？我只是想挑戰自己。」

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